Wifi 6 och BLE i trådlösa kontrollrar

Renesas presenterar två trådlösa mikrokontrollrar (RA6W1 och RA6W2) på Bluetooth LE och Wifi 6 i dubbla band. Tillämpningen är ständigt uppkopplade IoT-enheter med låg energiförbrukning i smarta hem, industri, medicin och konsument.

I viloläge drar de mellan 200 nA och 4 µA. I DTIM10 drar de 50 µA. De stöder även TWT (Target Wake Time) för långa programmerade pauser i exempelvis miljösensorer, smarta lås, termostater, övervakningskameror och medicinska monitorer.

Hjärtat är en Cortex M33 på 160 MHz med 704 KB SRAM. Du kan också välja en RA-MCU ur Renesas sortiment som värdprocessor och använda RA6W1 och RA6W2 för uppkoppling och nätverk.

Mjukvaruplattformen heter Renesas FSP (Flexible Software Package) och utvecklingsmiljön Heter E2 Studio (e²). Enheten är certifierad enligt Matter 1.4 och garanteras tillgänglig i 15 år.

RF-validerade moduler med antenner och protokollstackar släpps i samma lansering. Bilden visar en utvecklingssats på EK-RA6W1.