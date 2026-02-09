Två timmar on nanofotonik

Tisdagen den 17 mars finns återigen chansen att lära sig mer om nanofotonik. Det är forskningsinstitutet Rise som står för innehållet i den två timmar långa webbsändningen, som ingår i EU-projektet PhotonHub Europe.

Fotonik finns nästan överallt, från kameror och trafikljus till avancerad medicinsk utrustning och telekomsystem. Tekniken i systemen skiljer sig åt, men den gemensamma nämnaren är att fotoner används för att ge systemen intelligens.

Den kostnadsfria kortkursen arrangeras en gång per år och ger en introduktion till nanofotonik och dess tillämpningar inom energi och hållbar miljö.

Kursen ger en översikt över tekniska och affärsmässiga stödåtgärder som tillhandahålls av Photonhub Europe och andra fotoniska initiativ i det europeiska ekosystemet.

Nytt för i år är tillämpningar inom kvant- och polymerfotonik.

Kursen riktar sig både till tekniker och affärsutvecklare som vill få en inblick i området.

Det finns möjlighet att ställa frågor.

Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).