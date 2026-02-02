Smart Sharpskärm på Pi

Raspberry Pi har tagit hjälp av japanska Sharp för att utveckla en smartskärm för visning av reklam. Den presenteras på ISE (Integrated Systems Europe) 2026 i Barcelona och ska släppas senare under året.

Pi-hårdvaran är ett adapterkort för Compute Module 5. Det krävs ingen extern mediespelare, kablage eller separat strömförsörjning – det sistnämnda kan du hämta direkt från skärmen.

Du kan plugga in en extra HDMI-skärm.

Det finns även en M.2-plats som Raspberry föreslår att du ska plugga in en AI-accelerator i.

Det är en något som Raspberry betonar: att du kan köra AI lokalt i realtid. Och med hög integritet i och med att du slipper ladda upp data i molnet.