Uppgift: Kina börjar släppa in AI-processorer

400 000 stycken Nvidia H200-kort får nu importeras till Kina. Uppgiften kommer från anonyma källor som pratat med nyhetsbyrån Reuters.

IT-jättarna Alibaba, ByteDance och Tencent ska finnas i första ledet bland de kinesiska företag som till slut fått tillåtelse att ta in de kort de beställt. Andra företag ska stå i kö.

Enligt tidigare uppgifter ska kinesiska företag ha hunnit beställa två miljoner H200-kort innan Kina satte stopp.

Godkännandet ska ha getts under Nvidias vd Jensen Huangs besök i Kina denna vecka. Jensen Huang själv trodde när han landade i Taiwan idag att tillståndet ännu inte getts. Han hade heller ännu inte börjat ta emot nya beställningar på H200 från Kina.

Läs mer om bakgrunden genom att söka i vårt arkiv på ”H200”.

Dramat har böljat fram och tillbaka. Först ville inte USA exportera H200-processorer. Och sedan ville inte Kina importera dem.

För USA handlar tveksamheten om säkerhetspolitik – att hålla kraftfulla processorer borta från Kina.

För Kina handlar det om att övertala kinesiska företag att investera i kinesiska halvledare som en väg mot mer oberoende. Det är möjligt att Kina kräver sådana investeringar av de företag som nu får tillstånd.