Intel nysatsar på grafikprocessorer

Eric Demers, tidigare GPU-ingenjör på Qualcomm, rekryterades i januari för att bli teknisk utvecklingschef för projektet.

Lip Bu Tan, Intels vd, gav nyheten vid en AI-konferens, Cisco AI Summit. Han berättade att Intel just nu utformar en plan baserad på kundernas efterfrågan.

Siktet är rimligen inställt på AI snarare än på grafik, eftersom det är det som är den heta tillämpningen just nu. GPU är idag ofta nästan synonymt med AI-processor.

Verksamheten ska ledas av Kevork Kechichian, chef för Intels datacenterverksamhet. Han anställdes i september

Under den förra AI-vågen lade Intel en förmögenhet på AI-processorer genom en serie uppköp: Nervana, Movidius, Mobileye, Habana, Vertex. Huvudsakligen integrerades de med Intels egen AI-utveckling.

GPU-marknaden domineras idag av Nvidia som just nu under AI-vågen gör en förmögenhet på GPU:er trimmade för AI.

Intels datacenter-gpu av idag heter GPU Max. Den kan tävla med Nvidia inom vissa nischer för AI-inferenser.