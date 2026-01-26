JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet

Diabetes drabbar enligt International Diabetes Federation över 10 procent av världens befolkning. Sjukdomen innebär stora hälsorisker på grund av sina många komplikationer och att det inte finns ett enkelt botemedel.


Ladda ner artikeln här (länk, pdf).
Fler tekniska rapporter finns på etn.se/expert

Kontinuerlig glukosövervakning (CGM) har visat sig vara en banbrytande lösning för patienterna, eftersom den förbättrar livskvaliteten genom att ge dem möjlighet att fatta välgrundade beslut i sin vardag.

CGM mäter glukoshalten i hudens interstitiella vätska. Därmed är metoden mindre invasiv än blodprovsmätning och kan bekvämt bäras på huden i flera dagar.

De data som samlas in med några minuter mellanrum med CGM-system kan överföras till en medicinsk mottagare eller en mobil för att därefter delas med en vårdinrättning för lagring och analys. Det kontinuerliga flödet av data från uppkopplade patienter driver dessutom utvecklingen av avancerade AI-baserade prediktiva modeller för effektivare diabeteshantering och forskningsändamål.

Forskningen inom CGM-teknik fokuserar på att utveckla lösningar som är mer exakta, säkra, miniatyriserade, hållbara och kostnadseffektiva. Målet är att säkerställa långsiktig tillgänglighet och bred användning. Elektroniken spelar en avgörande roll för att nå dit.

De flesta kommersiella CGM-system använder elektrokemiska och amperometriska sensorer som placeras på patientens hud. Dessa sensorer mäter en liten ström som är proportionell mot glukoskoncentrationen, vilken sedan bearbetas av en analog ingångskrets (AFE) och omvandlas till en digital signal. Signalen behandlas därefter av en styrkrets (MCU) och överförs trådlöst via Bluetooth (BLE) till en medicinsk mottagare. Systemet drivs av ett utbytbart knappcellsbatteri.

En ny referensdesign utvecklad av Renesas och Xmoore Microelectronics baseras på några av de nyaste komponenterna för CGM-system. Designen är kompakt och energieffektiv och inkluderar en analog ingångskrets, en systemkrets med Bluetooth och ett litet externt flashminne för datalagring. Systemkretsen bearbetar inte bara glukosdata utan överför dem också trådlöst till en medicinsk mottagare eller mobil, vilket gör systemet praktiskt för både patienter och vårdgivare.

Som visas i bild 2 ger referensdesignen en ultrakompakt lösning där både systemkretsen och den analoga ingångskretsen drivs av ett 1,5 V silveroxidbatteri utan behov av någon extern DC/DC-omvandlare. Det ger en tydlig förbättring när det gäller både storlek och energieffektivitet. 

Hela systemet ryms på en yta som endast är 18 kvadratmillimeter, inklusive batteriet, vilket gör det möjligt för tillverkare av CGM-system att skapa mindre och tunnare produkter än de som finns på marknaden idag. Denna miniatyrisering minskar den klumpighet och det obehag som ofta förknippas med traditionella CGM-enheter vilket förbättrar patientens komfort och uppmuntrar till bättre följsamhet i glukosövervakningen. 

Dessutom bidrar användningen av ett lågspänningsbatteri av standardtyp till att sänka enhetens totala kostnad.

Den mindre formfaktorn, i kombination med den höga energieffektiviteten hos både systemkretsen och den analoga ingångskretsen resulterar i ett prisvärt CGM-system utan att kompromissa med funktionalitet eller prestanda. Kostnadseffektiviteten är särskilt viktig för att göra kontinuerlig glukosövervakning vanligare hos en större del av befolkningen, särskilt i regioner där försäkringsskyddet kan vara begränsat eller där patienter inte har råd att skaffa dyra medicintekniska produkter.

CGM-tekniken kan spela en avgörande roll för att minska de långsiktiga hälsokomplikationer som är kopplade till diabetes. Ju fler patienter som får tillgång till pålitliga och kostnadseffektiva system som kontinuerligt mäter glukoshalten, desto mer kan bördan av diabetesrelaterade hälsoproblem minskas, vilket leder till förbättrad hälsa och en bättre livskvalitet för miljontals människor världen över.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet
26 jan 2026 08:33 - Kevin Fu och Rossella Guiot, Renesas
Renesas: Minimal glukosmätare ger livskvalitet

Diabetes drabbar enligt International Diabetes Federation över 10 procent av världens befolkning. Sjukdomen innebär stora hälsorisker på grund av sina många komplikationer och att det inte finns ett enkelt botemedel.

Technical PapersLäs mer...
1,6 miljoner fotbojade
26 jan 2026 07:51 - Per Henricsson
1,6 miljoner fotbojade

En fotboja är i grunden ett uppkopplat IoT-system som skickar positionen och larmar om någon försöker manipulera den. Enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight använde 1,6 miljoner personer fotbojor i Europa, Amerika och Oceanien under fjolåret.

NyheterLäs mer...
Inbyggda system ger legofigurerna liv
23 jan 2026 14:39 - Per Henricsson
Inbyggda system ger legofigurerna liv

En liten legobit med asic, högtalare, lysdioder, batteri, trådlös avkänning och trådlös laddning ska lyfta de klassiska Legosatserna till nästa nivå. Specialbitarna lanserades på CES och kan identifiera taggar som finns i andra bitar och i Legofigurer för att sedan agera med ljus och ljud. Den första mars släpps de tre första byggsatserna. De har Starwars som tema.

NyheterLäs mer...
Murata: Dra ett streck över streckkoden
23 jan 2026 10:07 - Kenya Watanabe, Murata
Murata: Dra ett streck över streckkoden

Utan korrekt implementerad spårbarhet ligger läkemedel och förbrukningsmaterial ofta oförbrukade tills de inte längre kan användas – en onödig ekonomisk förlust och miljömässigt ohållbart.

Technical PapersLäs mer...
Dragkampen om Nexperia rullar vidare
23 jan 2026 10:08 - Per Henricsson
Dragkampen om Nexperia rullar vidare

Den 14 januari möttes företrädare för den nederländska ledningen och den kinesiska ägaren Wingtech i rätten. Samtidigt uppges att Nexperia har börjat förse större kunder med wafers från fabriken i Tyskland, som de sedan skickar för kapsling.

NyheterLäs mer...
CATL släpper natriumjon för små frusna lastbilar
23 jan 2026 07:59 - Jan Tångring
CATL släpper natriumjon för små frusna lastbilar

Kinesiska batterijätten CATL har stoppat in ett natriumjonbatteri i sin LCV-batteriportfölj (light commercial vehicles). Dess specialitet är kalla klimat. Ökade priser på litium i fjol har gjort natriumjon hett.

NyheterLäs mer...
Parker Chomerics: Platta EMC-packningar, kompressionsstopp och Monte Carlo-analys
22 jan 2026 09:36 - Gerard Young, Parker Chomerics
Parker Chomerics: Platta EMC-packningar, kompressionsstopp och Monte Carlo-analys

När en EMC-tätning utformas är det i allmänhet bäst att specificera en packning i ett spår, vanligtvis en O-ringstätning eller någon annan standardprofil. I vissa fall går det inte att använda den här tätningstypen. Då väljer man i stället platta packningar. I sådana fall är korrekt hantering av packningsavböjning under tryck avgörande för att maximera dess effektivitet och livslängd.

Technical PapersLäs mer...
Mobilnätet ger centimeternoggrannhet
22 jan 2026 09:27 - Per Henricsson
Mobilnätet ger centimeternoggrannhet

Snart är det möjligt att positionera en användare som befinner sig utomhus med en noggrannhet under tio centimeter, enligt Ericsson. Inomhus försämras det till under en meter. Operatörer med ”sann 5G”, det som kallas 5GSA, behöver bara uppgradera mjukvaran för att kunna erbjuda tjänsten.

NyheterLäs mer...
Generativ AI: Några perspektiv på utvecklarens nya verktyg
22 jan 2026 09:19 - Jakob Engblom
Generativ AI: Några perspektiv på utvecklarens nya verktyg

Kodning och programmering med hjälp av generativ AI är ett väldigt hett ämne. För en del är det uppenbarligen framtiden, medan andra ser det som en tillfällig hype. Är det ett hot mot alla ­programmerare eller bara en fluga? Det finns mycket att säga och fundera på, så låt oss titta på generativ AI från ett antal olika perspektiv.

TeknikLäs mer...
En heldag om energi och kraftförsörjning
22 jan 2026 07:30 - Per Henricsson
En heldag om energi och kraftförsörjning

Sysslar du med att utveckla, sälja eller använda produkter som genererar, konverterar, lagrar, distribuerar eller övervakar energi för IT- och kommunikationssystem. Då är heldagskonferens i Stockholm den 4 februari i regi av Svensk Elektroniks sektion ICT Energy som klippt och skuren för dig.

NyheterLäs mer...
Rise tar över Coherents epitaximaskiner
21 jan 2026 13:06 - Per Henricsson
Rise tar över Coherents epitaximaskiner

Efter en långdragen förhandlingsprocess har det statliga forskningsinstitutet Rise till slut fått loss Coherents epitaximaskiner i Electrumlabbet. Det amerikanska företaget beslutade för ett knappt år sedan att avveckla verksamheten med specialepitaxi på kiselkarbid, en verksamhet som Rise föregångare Acreo knoppade av år 2011 i form av bolaget Ascatron.

NyheterLäs mer...
Halva Tres nät är 5GSA
21 jan 2026 11:15 - Per Henricsson
Halva Tres nät är 5GSA

Operatören Tre säger sig vara först i Sverige med 5G Standalone (SA) i sitt kommersiella nät. Ungefär hälften av befolkningen täcks sedan slutet av december.

NyheterLäs mer...
Likström genom såret påskyndar läkningen
21 jan 2026 09:49 - Per Henricsson
Likström genom såret påskyndar läkningen

Chalmersavknoppningen Bioelectrix vill hjälpa kroppen att få igång läkning av sår genom att applicera en likström via en elektrod av grafen belagd med en ledande polymer. Hos bland annat diabetiker kan de elektriska signalvägarna mellan celler sluta fungera vilket leder till att sår blir större och större.

REPORTAGELäs mer...
Tyskland subventionerar bilar från Kina
21 jan 2026 10:27 - Jan Tångring
Tyskland subventionerar bilar från Kina

När Tyskland nu återinför elbilsbidrag så får även bilar tillverkade i Kina en del av kakan. Regeringen tror att tyska bilar klarar konkurrensen.

NyheterLäs mer...
Intelligent modul på AMD-processor
21 jan 2026 08:58 - Jan Tångring
Intelligent modul på AMD-processor

Congatec släpper en datormodul på AMD:s processor Ryzen P100. Den tänkta tillämpningen är edge-AI.

ProduktLäs mer...
PXI med lägre pris
21 jan 2026 08:16 - Per Henricsson
PXI med lägre pris

Med ambitionen att fler ska ha råd med ett PXI-system lanserar NI ett chassi, en kontroller, ett oscilloskopkort och ett IO-kort med ett lägre pris än föregångarna. Tillsammans utgör de ett komplett testsystem.

ProduktLäs mer...
Ingen belöning för buggjakt i Curl
20 jan 2026 15:45 - Jan Tångring

Det svenskledda kodbiblioteket Curl tar bort möjligheten att tjäna pengar på att rapportera buggar och hoppas att det ska minska volymen av AI-slaskrapporter. Buggjägaren Joshua Rogers – som själv flitigt använder debug-bottar –  tycker att det är en bra idé.

NyheterLäs mer...
EU vill stoppa Huawei
20 jan 2026 13:16 - Per Henricsson
EU vill stoppa Huawei

EU-kommissionen har läggt fram en uppdaterad version av cybersäkerhetsakten. Den vill förbjuda kinesiska produkter i kritisk infrastruktur. Om förslaget antas skulle det innebära att länder som inte implementerat EU:s så kallade verktygslåda nu tvingas sätta stopp för Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer i 5G-näten.

NyheterLäs mer...
Nvidia bjuder in Risc V i AI-datacentret
20 jan 2026 11:44 - Jan Tångring

Amerikanska Risc V-pionjären Sifive integrerar Nvidias datalänkteknik NV-link Fusion i sin data­center-IP. Därmed kan vi komma att få se AI-datacenter med Risc V-cpu:er som pratar med Nvidias AI-acceleratorer.

ProduktLäs mer...
Satelliterna ska fylla hålen i mobilnäten
20 jan 2026 09:08 - Göte Andersson
Satelliterna ska fylla hålen i mobilnäten

Mobilindustrin tar nu sats för ny stor expansion med hjälp av globala satellitsystem. Amerikanska Starlink ligger i täten med en lösning som visar vad detta handlar om, att kommunicera direkt med vanliga mobiltelefoner utan att gå via någon landbaserad basstation i mobilnätet.

REPORTAGELäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)