Rohde uppdaterar FPL-familjen

Frekvenser upp till 44 GHz och realtidsanalys på 40 MHz, så presenterar tyska Rohde & Schwarz de nya spektrumanalysatorerna i FPL-familjen.

FPL1000 var ett av de första instrumenten i det som Rohde & Schwarz döpt till Essentials, en familj med kompakta och portabla instrument som lanserades hösten 2017. Under årens lopp har det tillkommit fler modeller med större frekvensomfång och nu kommer ytterligare en modell, FPL1044, som går från 10 Hz (med hjälp av DC-koppling) till 44 GHz. Ingången är en standardkontakt i form av en 2,92 mm hane.

Dessutom släpper företaget ett tillval som förvandlar instrumenten till realtidsanalysatorer med en analysbandbredd på 40 MHz. Tillvalet FPL1-K41R fungerar även på äldre modeller.

Instrumentet kan användas för konventionell spektrumanalys med mätning av parametrar som kanaleffekt, grannkanalseffekt, signal-till-brusförhållande, spurioser, harmonisk distorsion, tredje ordningens skärningspunkt och AM-modulationens djup.

Med tillägget FPL1-K7 går det att analysera signaler med analog modulation för amplitud, frekvens och fas.