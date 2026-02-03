Arbetare och robotar håller koll på varandra

Örebro universitet utvecklar teknik som ska effektivisera där männsiskor och robotar arbetar tillsammans på samma samma ytor. Projektet heter Darko.

Forskarna testar ett lager där robotar och människor arbetar tillsammans sida vid sida. För att samspelet ska fungera behöver roboten kunna läsa av människors rörelser – och tvärtom.

– Målet har varit att utveckla robotar som fungerar som medarbetare i lager och bidrar till att göra arbetet mer effektivt, säger Martin Magnusson, professor i datavetenskap vid Örebro universitet och en av de vetenskapliga ledarna för projektet.

Genom att placera en ”låtsasförare” på lagerroboten – en liten robotdocka – kan roboten med gester och ord berätta vad den tänker göra.

– I vår forskning har vi kunnat se att enkla ljussignaler fungerar bra när en robot bara behöver varna eller signalera fel, medan mer människolika uttryck gör det lättare att förstå robotens intentioner i komplexa situationer.

Forskarna har utvecklat metoder som gör att robotar kan anpassa sig till människors rörelsemönster.

– Vi kan nu förutsäga människors rörelser upp till en minut framåt i tiden. Det gör att robotar kan navigera smidigare bland personalen på lagret.

Robotarna har en 3D-karta av sin omgivning. Med hjälp av en vanlig mobilkamera går det att bygga realistiska 3D-kartor utan särskild utrustning eller kalibrering.

– Till skillnad från dagens lagerrobotar, som ofta stannar när något är i vägen, kan de nu förutse var en person är på väg och planera sin rutt därefter.

Projektet har lyfts fram som ett framgångsexempel och har integrerats hos flera partner. Det vidareutvecklas inom ett större AI-projekt i München.