Backar från återvinning till återbruk

Stena Recycling – en del av Stenakoncernen – har hittills haft sitt fokus på batteriåtervinning. Nu vill ser de en marknad i att först ge batterierna ett andra liv i exempelvis energilager.

I begagnade batterier finns mineraler som kobolt, litium och nickel som kan återvinnas. Men nu har Stena upptäckt att det också finns ett värde i att återanvända begagnade batterier, innan de återvinns. De kan enligt Stena användas i ytterligare sju till tio år.

– Batterierna är värdefulla och det finns ett ökat intresse för att låta dem få ett andra liv, säger Marcus Martinsson som ansvarar för produktområdet batterier inom Stena Recycling.

– Vi räknar med att det är en affär som kommer att fortsätta växa.

Enligt honom är Stena en av få aktörer som utvecklar ett erbjudande inom både återvinning och återanvändning.

Stena Recycling har knutit till sig expertis inom återanvändning och bygger upp ett partnernätverk för att kunna ta hand om hela återanvändningsprocesser för kunders räkning.

Därtill kommer det att behövas kompetens inom hantering och transport av farligt gods och för att navigera i regelverket för säker återanvändning.

– Alla delar i kedjan behöver vara på plats. Säkerhet, industriella värdekedjor, spårbarhet och regelefterlevnad. Det är få aktörer på marknaden som klarar det idag, säger Marcus Martinsson.