Danska displayer för alla behov

Nystartade TouchConn är varken ett passivt handelshus eller renodlad designbyrå utan definierar sig som en teknisk supply chain-partner med leverantörer i Asien. Fokus ligger på skräddarsydda kundterminaler och operatörspaneler liksom tangentbord och andra HMI-produkter.
– Genom att vara fysiskt närvarande hos kunderna kan jag säkerställa att vi förstår varje teknisk detalj innan jag koordinerar det strategiska samarbetet med våra partners i Asien, skriver Stine Møller Svendsen i ett email.
Hon kommer närmast från Mekoprint och startade TouchConn så sent som i februari.
Företaget sysslar med:
- Teknisk rådgivning: Vi fungerar som kundens förlängda tekniska team, där vi utför tekniska granskningar och ger råd kring materialval samt Design for Manufacturing (DfM) för att optimera övergången från ritning till färdig produkt.
- Kvalitetssäkring: Vi tar det fulla ansvaret för att tekniska toleranser och krav efterlevs felfritt. Vi styr processen direkt hos våra handplockade specialister i Asien och säkerställer den tekniska integriteten i alla led.
- Strategiskt oberoende: Genom att medvetet välja bort egen produktion är vi inte låsta till en specifik maskinpark. Den friheten gör att vi alltid kan välja just den producent i vårt globala nätverk som är tekniskt bäst lämpad för den specifika uppgiften – oavsett om det gäller enstaka komponenter eller komplexa Box Build-lösningar.