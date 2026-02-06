Danska displayer för alla behov

Nystartade TouchConn är varken ett passivt handelshus eller renodlad designbyrå utan definierar sig som en teknisk supply chain-partner med leverantörer i Asien. Fokus ligger på skräddarsydda kundterminaler och operatörspaneler liksom tangentbord och andra HMI-produkter.

– Genom att vara fysiskt närvarande hos kunderna kan jag säkerställa att vi förstår varje teknisk detalj innan jag koordinerar det strategiska samarbetet med våra partners i Asien, skriver Stine Møller Svendsen i ett email.

Hon kommer närmast från Mekoprint och startade TouchConn så sent som i februari.

Företaget sysslar med: