JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Danska displayer för alla behov

Danska displayer för alla behov

Nystartade TouchConn är varken ett passivt handelshus eller renodlad designbyrå utan definierar sig som en teknisk supply chain-partner med leverantörer i Asien. Fokus ligger på skräddarsydda kundterminaler och operatörspaneler liksom tangentbord och andra HMI-produkter.

– Genom att vara fysiskt närvarande hos kunderna kan jag säkerställa att vi förstår varje teknisk detalj innan jag koordinerar det strategiska samarbetet med våra partners i Asien, skriver Stine Møller Svendsen i ett email.

Hon kommer närmast från Mekoprint och startade TouchConn så sent som i februari.

Företaget sysslar med: 

  • Teknisk rådgivning: Vi fungerar som kundens förlängda tekniska team, där vi utför tekniska granskningar och ger råd kring materialval samt Design for Manufacturing (DfM) för att optimera övergången från ritning till färdig produkt.
  • Kvalitetssäkring: Vi tar det fulla ansvaret för att tekniska toleranser och krav efterlevs felfritt. Vi styr processen direkt hos våra handplockade specialister i Asien och säkerställer den tekniska integriteten i alla led.
  • Strategiskt oberoende: Genom att medvetet välja bort egen produktion är vi inte låsta till en specifik maskinpark. Den friheten gör att vi alltid kan välja just den producent i vårt globala nätverk som är tekniskt bäst lämpad för den specifika uppgiften – oavsett om det gäller enstaka komponenter eller komplexa Box Build-lösningar.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Danska displayer för alla behov
06 feb 2026 14:59 - Per Henricsson
Danska displayer för alla behov

Nystartade TouchConn är varken ett passivt handelshus eller renodlad designbyrå utan definierar sig som en teknisk supply chain-partner med leverantörer i Asien. Fokus ligger på skräddarsydda kundterminaler och operatörspaneler liksom tangentbord och andra HMI-produkter.

NyheterLäs mer...
Hjälper dig välja antenn
06 feb 2026 13:38 - Per Henricsson
Hjälper dig välja antenn

Valet av antenn kan vara avgörande för prestanda, kostnad och hur lång tid det tar att utveckla en produkt. Samtidigt blir uppgiften allt mer komplex i takt med att antalet frekvensband, formfaktorer och applikationskrav ökar. För att underlätta valet släpper amerikanska Taoglas ytterligare ett verktyg som ska effektivisera processen och öka chansen att valet blir rätt.

ProduktLäs mer...
Digital halvdag om utveckling av medicintekniska produkter
06 feb 2026 11:23 - Per Henricsson
Digital halvdag om utveckling av medicintekniska produkter

Vill du veta mer om hur man på ett effektivt sätt tar en medicinteknisk produkt från idé till marknad? Då kan den webbsända halvdagen 19 mars eller 12 maj vara något för dig. Den utgår från den medicintekniska handbok som Smartare elektroniksystem varit med att ta fram.

NyheterLäs mer...
Honda undersöker analog AI för fordon
06 feb 2026 09:30 - Jan Tångring

Japanska Honda integrerar amerikanska Mythics delvis analoga AI-kärna i en systemkrets för fordon.

NyheterLäs mer...
Kinesisk milstolpe: Lastbilar på el körde om diesel
06 feb 2026 08:20 - Jan Tångring
Kinesisk milstolpe: Lastbilar på el körde om diesel

Under december 2025 var mer än hälften – 54 procent – av alla nyregistrerade tunga lastbilar i Kina elektrifierade.

NyheterLäs mer...
Intel nysatsar på grafikprocessorer
05 feb 2026 16:23 - Jan Tångring

Eric Demers, tidigare GPU-ingenjör på Qualcomm, rekryterades i januari för att bli teknisk utvecklingschef för projektet. 

NyheterLäs mer...
SiTime köper Renesas klockkretsar
05 feb 2026 12:48 - Per Henricsson
SiTime köper Renesas klockkretsar

Amerikanska SiTime köper delar av Renesas timing-verksamhet och tar därmed ett stort steg mot sitt långsiktiga mål om 1 miljard dollar i årlig omsättning. Affären värderas till 1,5 miljarder dollar kontant plus nyemitterade aktier av ungefär samma värde.

NyheterLäs mer...
Chalmers nya vätgassensor trivs bra i fukt
05 feb 2026 12:08 - Chalmers/Elektroniktidningen
Chalmers nya vätgassensor trivs bra i fukt

Till skillnad från dagens sensorer ska den nya sensorn prestera bra – till och med bättre – i fuktiga miljöer. Det vill säga miljöer där vätgasens farliga följeslagare knallgas behöver kunna detekteras.

NyheterLäs mer...
Du kan designa på 1,4 nm
05 feb 2026 08:30 - Per Henricsson
Du kan designa på 1,4 nm

Den europeiska pilotlinan NanoIC har släppt modeller, regler och bibliotek (PDK) för sin kommande A14-process med integrerat minne, så kallat eDRAM. Tanken är att forskare och mindre företag ska kunna testa hur det är att designa kretsar långt innan processen är tillgänglig.

NyheterLäs mer...
Texas Instruments bjuder 7,5 miljarder dollar för Silicon Labs
04 feb 2026 15:19 - Per Henricsson
Texas Instruments bjuder 7,5 miljarder dollar för Silicon Labs

Analogjätten TI har lagt ett bud värt 7,5 miljarder dollar på Silicon Labs. Företaget är stort på kretsar för trådlös uppkoppling av IoT-produkter i både industrin och hos konsumenter.

NyheterLäs mer...
Kintex UltraScale+ Gen 2: Uppdaterad mellanklass-FPGA
04 feb 2026 14:01 - Per Henricsson
Kintex UltraScale+ Gen 2: Uppdaterad mellanklass-FPGA

Tillverkningsprocessen är densamma som föregångaren och antalet uppslagstabeller färre men Kintex UltraScale+ Gen 2 kan hantera fem gånger större minne och har 2,5 gånger snabbare PCIe-buss samtidigt som DSP-blocken är 2,8 gånger fler och det interna RAM-minnet 80 procent större. AMD har också stärkt säkerheten och garanterar tillgängligheten till åtminstone 2045.

ProduktLäs mer...
Köper ögonanalys som ser fylla och narkotikapåverkan
04 feb 2026 11:16 - Per Henricsson
Köper ögonanalys som ser fylla och narkotikapåverkan

På CES i januari visade Göteborgsföretaget Smart Eye upp en ögonföljningsteknik som avslöjade rattfylla. Nu breddar företaget kunnandet genom att köpa likaledes Göteborgsbaserade Sightic Analytics som utvecklat mjukvara för både alkohol- och drogdetektering genom ögonanalys.

NyheterLäs mer...
Infineon köper delar av Ams Osram
04 feb 2026 11:15 - Per Henricsson
Infineon köper delar av Ams Osram

I april förra året presenterade halvledartillverkaren Ams Osram en plan för att minska skuldberget genom att sälja av delar av verksamheten. Några månader senare såldes verksamheten inom belysning till industrikunder för 114 miljoner euro och nu avyttrar företaget verksamheten inom icke-optiska sensorer och analogteknik till tyska Infineon för 570 miljoner euro.

NyheterLäs mer...
Arbetare och robotar håller koll på varandra 
03 feb 2026 16:07 - Jan Tångring
Arbetare och robotar håller koll på varandra 

Örebro universitet utvecklar teknik som ska effektivisera där männsiskor och robotar arbetar tillsammans på samma samma ytor. Projektet heter Darko.

NyheterLäs mer...
Backar från återvinning till återbruk 
03 feb 2026 14:51 - Jan Tångring
Backar från återvinning till återbruk 

Stena Recycling – en del av Stenakoncernen – har hittills haft sitt fokus på batteriåtervinning. Nu ser de en marknad i att först ge batterierna ett andra liv i bland annat energilager.

NyheterLäs mer...
Rohde uppdaterar FPL-familjen
03 feb 2026 13:33 - Per Henricsson
Rohde uppdaterar FPL-familjen

Frekvenser upp till 44 GHz och realtidsanalys på 40 MHz, så presenterar tyska Rohde & Schwarz de nya spektrumanalysatorerna i FPL-familjen.

ProduktLäs mer...
Ericsson nya kontor i Hagastaden
03 feb 2026 09:10 - Per Henricsson
Ericsson nya kontor i Hagastaden

Telekomjätten Ericsson har tecknat ett kontrakt på 24 000 kvadratmeter kontorsyta i Hagastaden. Inflyttning är 2027 men större delen av verksamheten blir tills vidare kvar i Kista.

NyheterLäs mer...
Smart Sharpskärm på Pi
02 feb 2026 16:11 - Jan Tångring
Smart Sharpskärm på Pi

Raspberry Pi har tagit hjälp av japanska Sharp för att utveckla en smartskärm för visning av reklam. Den presenteras på ISE (Integrated Systems Europe) 2026 i Barcelona och ska släppas senare under året.

ProduktLäs mer...
AI hittar tolv sårbarheter i Open SSL
02 feb 2026 14:59 - Jan Tångring

Generativ AI har skördat ytterligare en triumf inom debugging – inte mindre än tolv sårbarheter åtgärdades i öppenkodsbiblioteket Open SSL (OpenSSL) i januari – samtliga med samma källa, europeiska Aisle.

NyheterLäs mer...
EU:s första pilotlina invigd
02 feb 2026 11:04 - Per Henricsson
EU:s första pilotlina invigd

Den 30 januari invigdes den första av de fem pilotlinor som skapas inom ramen för EU:s Chips Act. Det handlar om Fames, den franska pilotlinan i Grenoble för strömsnåla kretsar på FD-SOI.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)