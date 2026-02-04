Infineon köper delar av Ams Osram

I april förra året presenterade halvledartillverkaren Ams Osram en plan för att minska skuldberget genom att sälja av delar av verksamheten. Några månader senare såldes verksamheten inom belysning till industrikunder för 114 miljoner euro och nu avyttrar företaget verksamheten inom icke-optiska sensorer och analogteknik till tyska Infineon för 570 miljoner euro.

Affären stärker Infineons position inom sensorer för fordons- och industritillämpningar genom att tillföra nya produkter plus att den breddar produktsortiment till medicinska tillämpningar. Den förvärvade verksamheten förväntas generera cirka 230 miljoner euro i intäkter under kalenderåret 2026. Som en del av affären kommer cirka 230 personer som sysslar med utveckling plus affärsledning att gå över till Infineon. Överenskommelsen inkluderar ett flerårigt leveransavtal med Ams Osram.

Ams Osram behåller halvledarfabriken i Österrike men Infineon förvärvar en del test- och laboratorieutrustning.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive myndighetsgodkännanden, och förväntas slutföras under andra kvartalet 2026.

Med försäljningen fokuserar Ams Osram framgent på ”digital fotonik” med tillämpningar inom bland annat fordonsbelysning, AR och datacenter.