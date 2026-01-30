Hitta EU-pengar i Kista

Den 19 februari arrangerar Semiconductor Arena ett kort seminarium om hur små bolag inom halvledarsektorn kan hitta finansiering från EU. Personer från Vinnova, konsultbolaget Spinverse och uppstartsbolaget Excillium ger tips och råd.

Med pengar från EU går det att snabba på utvecklingsarbetet och tillväxten men hur hittar man dem och hur ansöker man?

Det är frågor som panelen på seminariet ” How to Grow with EU Funding – Opportunities for Semiconductor SMEs” ska svara på. Dessutom finns möjlighet att ställa frågor.

Men bara om du tar dig till Kista på eftermiddagen den 19 februari. Evenemanget webbsänds inte.

Semiconductor Arena är ett initiativ av Kista Science City, KTH, Rise och Sting.

Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).