Honda undersöker analog AI för fordon

Japanska Honda integrerar amerikanska Mythics delvis analoga AI-kärna i en systemkrets för fordon.

Honda kommer att integrera Mythics AI-teknik i ett eget chip och köra egenutvecklade AI-modeller i den.

Det är ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Siktet är inställt på nästa generations kretsar för automatiserad körning.

Mythics analoga beräkningar ska vara mycket energieffektiva. Honda pekar på att beräkningarna utförs direkt i minnet vilket betyder att energi inte slösas på att flytta runt data i kretsen.

Enligt Honda kommer det att bli nödvändigt att förbättra beräkningsprestanda och energieffektivitet för att kunna utveckla nästa generations AI.

Honda skriver inte uttryckligen att projektet kommer att släppa en skarp krets utan beskriver det snarare som att de gör en investering i Mythic för att hålla koll på utvecklingen och möjliga trender. Siktet är inställt på systemkretsar för nästa generations mjukvarudefinierade fordon.

Elektroniktidningen skrev mer utförligt om Mythics teknik hösten 2022. Det eviga problemet med analoga beräkningar är att de påverkas av yttre faktorer som temperatur, spänning och tillverkningsvariationer. Mythics genidrag är att träna varje enskild krets med temperatur och spänning som en del av indata.