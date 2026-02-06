Hjälper dig välja antenn

Valet av antenn kan vara avgörande för prestanda, kostnad och hur lång tid det tar att utveckla en produkt. Samtidigt blir uppgiften allt mer komplex i takt med att antalet frekvensband, formfaktorer och applikationskrav ökar. För att underlätta valet släpper amerikanska Taoglas ytterligare ett verktyg som ska effektivisera processen och öka chansen att valet blir rätt.

Taoglas har under drygt 20 års tid utvecklat antenner för frekvenser mellan 400 MHz och 6 GHz. Frekvensområdet täcker de flesta trådlösa kommunikationstekniker som används av inbyggda system i allt från fordon och transporter till industriell IoT, medicinteknik och övervakningskameror.

Men att designa in en antenn är inte helt enkelt, det är lätt att funktionen försämras om den placeras för nära andra komponenter eller på ett ställe som är olämpligt av andra anledningar.

Taoglas har sedan tidigare ett antal webbverktyg för att hjälpa konstruktörerna men släpper nu ytterligare ett kallat AntennaXper.

Enligt företaget är det världens första AI-drivna verktyg specifikt utvecklat för att rekommendera antenner och RF-komponenter. Systemet är tränat på data från tiotusentals verkliga utvecklingsprojekt. Resultatet är ett digitalt beslutsstöd som på några minuter kan filtrera fram lämpliga antennlösningar baserat på applikation, frekvenskrav, mekaniska begränsningar och miljöförutsättningar.

Resultatet blir en tekniskt rimlig startpunkt för prototyper och tester.

Verktyget är anpassat för Taoglas produkter som omfattar tusentals varianter för olika frekvensband, kapslingar och användningsområden.