Köper ögonanalys som ser fylla och narkotikapåverkan

På CES i januari visade Göteborgsföretaget Smart Eye upp en ögonföljningsteknik som avslöjade rattfylla. Nu breddar företaget kunnandet genom att köpa likaledes Göteborgsbaserade Sightic Analytics som utvecklat mjukvara för både alkohol- och drogdetektering genom ögonanalys.

Du behöver inte blåsa, bilens kamera som annars studerar dina ögon för att se om du håller på att bli trött eller är distraherad kan också se om du är berusad eller drogpåverkad. Analysen sker i realtid och kommer att baseras på algoritmer som Sightic Analytics utvecklat.

Smart Eye köper bolaget för 60,5 miljoner kronor i nytryckta aktier med en möjlig tilläggsköpeskilling på 50 miljoner kronor.

Företaget grundades år 2019 av tidigare polisen Stefanie Najafi och psykologen Jenny Johansson. Bolaget utvecklar teknik för alkohol- och drogdetektering screening i säkerhetskritiska miljöer inklusive polisen.

Genom att slå samman bolagens datamaterial inom alkohol- och drogrelaterad påverkan minskar behovet av framtida datainsamling, skriver Smart Eye i ett pressmeddelande.

Den data som hittills samlats in är till stor del kompletterande, samtidigt som bolagens kompetenser överlappar och förstärker varandra.

Tekniken förväntas vara redo för serieproduktion hos fordonstillverkare redan under året. Dessutom får Smart Eye ett nytt affärsområde där Sightic Analytics produkter säljs till bland annat polisen och kunder som vill ha alko- och narkotikalås på sina maskiner.

Affären innebär också att runt 20 personer går över till Smart Eye.