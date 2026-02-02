Nvidia omförhandlar 100-miljardersinvesteringen i OpenAI

I september presenterade Nvidia och OpenAI en avsiktsförklaring som gick ut på att Nvidia skulle investera 100 miljarder dollar i OpenAI som företaget skulle använda för att köpa AI-processorer från Nvidia. Nu skriver tidningen Wall Street Journal att förhandlingarna avstannat men att företagen söker en ny väg framåt.

Avsiktsförklaringen i september var mångårig och skulle bockas av i etapper om 1 GW i taget. Företagen skulle mäta stegen i den effekt som AI-kretsarna drar där 1 GW är av samma storleksordning som en konventionell kärnreaktor genererar.

Företagen skulle dessutom samarbeta för att optimera AI-kretsarna så att de fungerar bättre med OpenAI:s behov.

Tanken var att Nvidia skulle köpa nytryckta aktier i OpenAI för 10 miljarder dollar åt gången. När sedan OpenAI installerat och driftsatt Nvidiaprocessorer som förbrukar 1 GW skulle Nvidia köpa aktier för ytterligare tio miljarder dollar. Planen var att den första etappen skulle vara klar i slutet av året.

Enligt Wall Street Journal har personer på Nvidia av oklara skäl dragit i handbromsen samtidigt som tidningen skriver att Nvidia överväger att delta i den pågående kapitalanskaffningsrundan som kan bli så stor som 100 miljarder dollar.

Även Softbank och Amazon har nämnts som potentiella investerare i jätterundan.

Från vänster: Greg Brockman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI).