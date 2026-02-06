Milstolpe: Lastbilar på el körde om diesel i Kina

Under december 2025 var mer än hälften – 54 procent – av alla nyregistrerade tunga lastbilar i Kina elektrifierade.

Det berättar Energimyndighetens nyhetsbrev Om EV (OmEV).

Huvudsakligen var de 231 000 lastbilarna riktiga ellastbilar. Mellan tre och fem procent var hybrider.

Att milstolpen passerades just i december har artificiella skäl: månaden drog till sig köpare eftersom en inbytespremie skulle fasas ut och en inköpsskatt skulle tillkomma.

För helåret 2025 var andelen bara 29 procent. Men tillväxten just nu är extrem. År 2024 var andelen mindre än hälften: 14 procent. Så sent som 2020 var den under en procent.

Batterikemin är nästan bara LFP. De tre största tillverkarna heter XCMG, Sany och FAW.

En tredjedel av ellastbilarna stödde batteribyte. Det är ett alternativ till snabbladdning som icke-Kina hittills ignorerat.

Kina har även bränslecellslastbilar. Det såldes 7 282 stycken under 2025.