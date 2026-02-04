Kintex UltraScale+ Gen 2 Uppdaterad mellanklass-FPGA

Tillverkningsprocessen är densamma som föregångaren och antalet uppslagstabeller färre men Kintex UltraScale+ Gen 2 kan hantera fem gånger större minne och har 2,5 gånger snabbare PCIe-buss samtidigt som DSP-blocken är 2,8 gånger fler och det interna RAM-minnet 80 procent större. AMD har också stärkt säkerheten och garanterar tillgängligheten till åtminstone 2045.

Trots en oförändrad processnod har antalet uppslagstabeller minskat till 491k, föregångaren gick upp till 1843k. Däremot har arkitekturen moderniserats rejält och den kanske viktigaste nyheten är integrerade minneskontrollers för LPDDR4X, LPDDR5 och LPDDR5X, vilket ger deterministisk prestanda och en minnesbandbredd som är fem gånger högre än föregångaren vilket har betydelse i dataintensiva tillämpningar som bildbehandling, mönstergenerering och realtidsanalys, skriver AMD.

Även kommunikationen med omvärlden har fått ett lyft. PCIe Gen4 ger högre kanaltäthet och bättre stöd för exempelvis 4K/8K AV-over-IP, flerströmmig videoinspelning och exakt synkronisering i broadcast- och mätapplikationer.

Samtidigt har nykomlingen större internt RAM och upp till 2,8 gånger fler DSP-block vilket i bästa fall innebär att man inte behöver ta steget till den kraftfullare Virtexfamiljen.

Säkerhet är ett annat fokusområde. Gen 2-familjen integrerar funktioner som autentiserad uppstart, krypterade bitströmmar, skydd mot kloning, säker nyckelhantering och kryptografi enligt CNSA 2.0 vilket är viktiga egenskaper i produkter med långa livscykler.

AMD lovar tillgänglighet åtminstone till 2045, vilket minskar behovet av omkonstruktioner i system som ska certifieras och underhållas i decennier.

Simuleringsstöd väntas under Q3 2026, med tidiga provexemplar och utvärderingskort mot slutet av året.

Målgrupperna är bland annat medicinteknik, industriell automation, test- och mätutrustning samt professionell video.