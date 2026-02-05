SiTime köper Renesas klockkretsar

Amerikanska SiTime köper delar av Renesas timing-verksamhet och tar därmed ett stort steg mot sitt långsiktiga mål om 1 miljard dollar i årlig omsättning. Affären värderas till 1,5 miljarder dollar kontant plus nyemitterade aktier av ungefär samma värde.

Båda bolagens styrelser har godkänt affären, som väntas slutföras före utgången av året under förutsättning att berörda myndigheter ger klartecken.

Den förvärvade verksamheten bedöms tillföra omkring 300 miljoner dollar i omsättning under de första tolv månaderna efter det att affären är slutförd. Cirka tre fjärdedelar av dessa intäkter ska komma från den snabbväxande marknaden för AI datacenter och kommunikationsnät, resten från industri- och fordonskunder.

SiTime grundades i december 2004 i Santa Clara, Kalifornien, och fokuserar på mycket noggranna oscillatorer och resonatorer baserade på mikromekanik där den ursprungliga tekniken licensierades från tyska Bosch. SiTimes bidrag var kapslingen som fram till dess hade stoppat tekniken från att lämna labbet.

Mikromekaniska oscillatorer ger bättre prestanda, mindre formfaktor, lägre effekt och högre tillförlitlighet än kvarts.

Kretsarna används bland annat i AI datacenter, självkörning, industrirobotik, wearables och IoT. Mer än 4 miljarder enheter har levererats sedan starten.

Parallellt med affären tecknar företagen ett samarbetsavtal om att utvärdera hur SiTimes mems resonatorer kan integreras i Renesas inbyggnadsproduker.

Renesas får också en plats i SiTimes styrelse.