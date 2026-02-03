JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ericsson har hittat kontor i Hagastaden

Ericsson har hittat kontor i Hagastaden

Telekomjätten Ericsson har tecknat ett kontrakt på 24 000 kvadratmeter kontorsyta i Hagastaden. Inflyttning är 2027 men större delen av verksamheten blir tills vidare kvar i Kista.

– Det stämmer att det är vi som tecknat ett avtal med Castellum, säger Ericssons presschef Ralf Bagner, till Fastighetsvärlden och fortsätter:

– Vi har inte fattat ett beslut om att lämna Kista eftersom översynen fortfarande pågår.

Ericsson har rätt att minska den hyrda ytan i Hagastaden med hälften om besked om det lämnas senast 1 juni i år. Avtalet löper på 15 år.

Det handlar om en helt ny byggnad kallad Infinity som ska bestå av två lika stora huskroppar om 10 000 kvm vardera som smalnar av uppåt. De sitter delvis ihop på våningsplan fem. Inflyttning är planerad till 2027

Under hösten 2024 kom det uppgifter om att Ericsson övervägde att lämna Kista. I början av 2025 sade Ericsson upp ett hyresavtal på 33 000 kvadratmeter i Kista till sista december samma år.

Men företaget förlängde också hyresavtalet för 39 000 kvadratmeter på Torshamnsgatan 21 i Kista där huvudkontoret finns. Bolaget flyttade in i fastigheten 2012 och blir nu kvar åtminstone till sista september 2030.

Ericsson hyr totalt 56 000 kvadratmeter kontor av fastighetsbolaget Corem i Kista.

Att Ericsson valt Hagastaden kan bland annat förklaras av att det är förhållandevis enkelt att ta sig mellan de två platserna. Det går pendeltåg från Helenelund (Kista) till Odenplan och sedan är det tio minuter till fots. Ungefär samma tid som det tar att gå till stationen i Kista. 

