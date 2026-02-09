ACC överger två gigafabriker

ACC lägger ner bygget av sina gigafabriker i Italien och Tyskland. Samtidigt bromsar ägaren Stellantis takten i sin elektrifiering och skriver av 22 miljarder euro, för att istället satsa mer på hybrider och fossilbilar. I Kanada säljer Stellantis sitt gigafabriksprojekt till LG.

Redan sommaren 2024 lades byggena på is, för byte av batteriteknik, sades det då. Men nu bekräftade ACC:s ledning i slutet av förra veckan för fackföreningen i Italien att projekten är nedlagda. De diskuterar hur nedläggningen ska gå till. Redan i november larmade lokaltidningar i Italien för att projektet var avblåst.

I Tyskland, Kaiserslauten, fanns bara en plan och i Italien Termoli, hade det bara gjorts förberedande arbeten i en av Stellantis befintliga lokaler.

ACC är ett av flera gigafabriksprojekt som startades efter Northvolt för att grunda ett europeiskt batteriekosystem. ACC är ett partnerskap mellan det franska energibolaget Total Energies, tyska Mercedes-Benz och den amerikansk-europeiska biltillverkaren Stellantis, som producerar bland annat Peugeot, Fiat och Chrysler.

ACC:s cellfabrik i Frankrike, i Douvrin/Billy-Berclau, rampar upp sin produktion sedan sommaren 2023.

Stellantis – Europas näst största biltillverkare – tappade en fjärdedel av sitt börsvärde när det i fredags meddelade att det skrev av 22 miljarder euro och gjorde en reträtt från sina elbilssatsningar.

Stellantis skyller misslyckandet på den tidigare styrelsen och på kunder som inte vill köpa företagets elbilar. En annan utveckling som kan ha haft betydelse är att både USA och Europa sänkt sina krav på takten i elektrifieringen.

Även i Kanada slår Stellantis till reträtt. Där övertas gigafabriken i Windsor, Ontario av den koreanska partnern LG Energy Solution – världens tredje största tillverkare av elbilsbatterier. De bildade det gemensamma bolaget NextStar år 2022 och fabriken började producera battericeller i november.