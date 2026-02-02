JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EU:s första pilotlina invigd

EU:s första pilotlina invigd

Den 30 januari invigdes den första av de fem pilotlinor som skapas inom ramen för EU:s Chips Act. Det handlar om Fames, den franska pilotlinan i Grenoble för strömsnåla kretsar på FD-SOI.

Fames kommer att kosta totalt 830 miljoner euro där både EU och deltagande medlemsstater, framförallt Frankrike, deltar. Fokus ligger på FD-SOI (Fully Depleted Silicon-on-Insulator) på 10 nm och så småningom även 7 nm. Tillverkningstekniken har ett tunt isolerande skikt under varje transistor vilket gör det möjligt att köra kretsarna vid betydligt lägre spänningar. 

Resultatet är upp till 30–40 procent lägre energiförbrukning jämfört med konventionella CMOS-processer.

Tillämpningarna finns inom bland annat IoT, edge, fordon och 5G/6G-system men också försvars-, rymd- och medicinteknik. 

Konsortiet bakom Fames består av elva europeiska forskningsorganisationer med CEA-Leti som koordinator. Dessutom finns stöd från mer än 40 industripartners inklusive ST Microelectronics, Soitec, Siemens, Nokia, Globalfoundries och ASML.

Även om invigningen var i förra veckan körde Fames den första utlysningen redan i mars i fjol. Det kommer fler utlysningar i år. Dessutom finns ett fyraårigt utbildningsprogram med kurser och workshops.

Nvidia omförhandlar 100-miljardersinvesteringen i OpenAI
02 feb 2026 08:54 - Per Henricsson
Nvidia omförhandlar 100-miljardersinvesteringen i OpenAI

I september presenterade Nvidia och OpenAI en avsiktsförklaring som gick ut på att Nvidia skulle investera 100 miljarder dollar i OpenAI som företaget skulle använda för att köpa AI-processorer från Nvidia. Nu skriver tidningen Wall Street Journal att förhandlingarna avstannat men att företagen söker en ny väg framåt.

Andra generationens mems-fläkt
30 jan 2026 14:15 - Per Henricsson
Andra generationens mems-fläkt

Placera den mikromekaniska fläkten ovanpå processorn så kan den köra i turboläge dubbelt så länge som annars. Tekniken kommer från det amerikanska uppstartsföretaget Frore Systems och finns nu i två av Qualcomms referensdesigner för datorer och i kommunikationsutrustning från AT&T för blåljuspersonal.

Batterisäkerhet i Göteborg i mars
30 jan 2026 13:57 - Jan Tångring
Batterisäkerhet i Göteborg i mars

The Battery Safety Conference 2026 äger rum den 18–19 mars Göteborg. Säkerhet genom hela batterivärdekedjan är temat – från forskningsprojekt till praktiska tillämpningar

Hitta EU-pengar i Kista
30 jan 2026 09:15 - Per Henricsson
Hitta EU-pengar i Kista

Den 19 februari arrangerar Semiconductor Arena ett kort seminarium om hur små bolag inom halvledarsektorn kan hitta finansiering från EU. Personer från Vinnova, konsultbolaget Spinverse och uppstartsbolaget Excillium ger tips och råd.

Forskning: DNA-minne med kortare skrivtid
30 jan 2026 09:24 - Jan Tångring
Forskning: DNA-minne med kortare skrivtid

 En KTH-forskare får 150 000 euro för ett projekt om hur data snabbare kan lagras i DNA – skrivning tar idag flera veckor per megabyte. En kommersialisering finns i planerna.

Uppgift: Kina börjar släppa in AI-processorer
29 jan 2026 15:34 - Jan Tångring
Uppgift: Kina börjar släppa in AI-processorer

400 000 stycken Nvidia H200-kort får nu importeras till Kina. Uppgiften kommer från anonyma källor som pratat med nyhetsbyrån Reuters.

Spänningsregulator för trånga utrymmen
29 jan 2026 15:07 - Per Henricsson
Spänningsregulator för trånga utrymmen

BD9xxN5 är en serie om 18 linjära spänningsregulatorer, LDO:er, som levererar en stabil ström på 500 mA och klarar sig med mycket små kondensatorer. Rohm pekar ut utrymmesbegränsade tillämpningar som lämpliga, bland annat fordonselektronik, industriprodukter och kommunikationsutrustning.

Datacenter ska värma Stockholm
29 jan 2026 12:55 - Jan Tångring
Datacenter ska värma Stockholm

Spillvärmen från ett kommande datacenter i Stockholm ska återanvändas för husuppvärmning. Det är At North (atNorth) som planerar ett 30 MW-datacenter i närheten av sitt existerande i Kista norr om Stockholm.

Undantagen för bly kortas
29 jan 2026 10:57 - Per Henricsson
Undantagen för bly kortas

Strax innan årsskiftet beslutade EU-kommissionen om nya särskilda undantag för användning av bly i elektronik. Jämfört med nuvarande undantag har fler blivit mer begränsade och kommer att gälla kortare tid, skriver Kemikalieinspektionen.

USA ger kärnkraft gräddfil
29 jan 2026 10:19 - Jan Tångring

USA har i smyg drastiskt skurit ner på säkerhetsföreskrifterna för kärnkraft och hoppas att det ska leda till en snabb utveckling av nya typer av reaktorer. Det berättar den amerikanska nyhetskanalen NPR, som kommit över kopior av nya regler.

Rykte: Intel landar Nvidia och Apple som foundrykunder
29 jan 2026 09:32 - Per Henricsson
Rykte: Intel landar Nvidia och Apple som foundrykunder

Det kommer allt fler rykten om att Nvidia och Apple överväger att börja tillverka hos Intel. Digitimes påpekar i en längre text att det i så fall handlar om ”mindre volymer och icke-kritiska chip” i kombination med att företagen därmed skulle gå Trumpadministrationen till mötes genom att producera mer i USA.

Tesla kör snart på egen hand i Sverige
28 jan 2026 16:11 - Jan Tångring
Tesla kör snart på egen hand i Sverige

Transportstyrelsen och Trafikverket ska ha gett  amerikanska Tesla tillstånd att testa sin dörr-till-dörrsjälvkörning FSD i Sverige. Det berättar Tesla i ett pressmeddelande.

Fransk FPGA för rymden
28 jan 2026 15:58 - Per Henricsson
Fransk FPGA för rymden

NanoXplore och ST Microelectronics har visat upp den första FPGA:an som kvalificerats enligt den nya europeiska standarden ESCC 9030. NG-Ultra är en strålningshärdad systemkrets för både klassiska rymduppdrag och de nya lågtflygande satelliterna.

Rebabas begagnade batterier hos OKQ8
28 jan 2026 12:31 - Jan Tångring
Rebabas begagnade batterier hos OKQ8

Startuppen Rebaba blir leverantör av batterisystem till OKQ8. Samarbetet omfattar OKQ8:s egen laddinfrastruktur och OKQ8:s energilösningar för bland annat fastighetsägare, depåer och energiproducenter.

Amerikanskt kvantbolag köper foundry
28 jan 2026 10:10 - Per Henricsson
Amerikanskt kvantbolag köper foundry

Amerikanska IonQ har lagt ett bud på det amerikanska foundryt Skywater värt 1,8 miljarder dollar. Motivet? att korta utvecklingstiden av kvantkretsar.

Apple begränsar noggrannheten
28 jan 2026 09:00 - Per Henricsson
Apple begränsar noggrannheten

I det tysta har Apple lanserat en möjlighet för användare av mobiler och surfplattor med företagets eget modem att begränsa noggrannheten i position som operatörerna ser. Tanken är att stoppa exempelvis reklam som är kopplad till just position.

Nu kan bilar i Tyskland larma via 4G och 5G
27 jan 2026 15:13 - Per Henricsson
Nu kan bilar i Tyskland larma via 4G och 5G

Deutsche Telekom (DT), O2 Telefónica och Vodafone, har aktiverat en ny generation av eCall kallad NG eCall i sina tyska nät. Dagens nödsamtal kopplas upp via GSM, som börjar avvecklas under 2028 i Tyskland.

Svensk Lorawanoperatör köper fransk teknikleverantör
27 jan 2026 15:16 - Per Henricsson
Svensk Lorawanoperatör köper fransk teknikleverantör

Stockholmsbaserade Netmore köper den franska Lorawan-pionjären Actility. Företaget har en plattform med både mjuk- och hårdvara för Lorawan och andra trådlösa och strömsnåla nätverkstekniker.

Mydatakonkurrent till salu
27 jan 2026 10:01 - Per Henricsson
Mydatakonkurrent till salu

Hongkonbaserade ASMPT överväger att sälja eller börsnotera ytmonterings- och screentryckarverksamheten. Dotterbolaget, med rötter i Siemens respektive DEK, är konkurrent med bland annat Täbybaserade Mycronic.

