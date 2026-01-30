Andra generationens mems-fläkt

Placera den mikromekaniska fläkten ovanpå processorn så kan den köra i turboläge dubbelt så länge som annars. Tekniken kommer från det amerikanska uppstartsföretaget Frore Systems och finns nu i två av Qualcomms referensdesigner för datorer och i kommunikationsutrustning från AT&T för blåljuspersonal.

AirJet Mini G2 är den andra generationen av de mikromekaniska fläktarna som suger in luft på ovansidan med hjälp av mikromekaniska membran. De vibrerar med en frekvens över 20 kHz (ultraljud) pressar ut luften mot processorns yta varefter den leds bort mot ena kanten.

Med en omgivningstemperatur på 25 grader och 85 grader på processorns yta kan en kylare leda bort 7,5 W samtidigt som den drar 1W. Det är 50 procent mer än den första generationen.

Trycket från luftflödet är 1750 Pa, eller tio gånger högre än vad en mekanisk fläkt ger, enligt företaget. Trots det är ljudnivån bara 21 dBA.

Storleken är 27×41,5×2,65 mm och tillverkningen sker i Taiwan.

Frores mikromekaniska fläktar finns redan i Sonim MegaConnect, en 5G-hotspot från den amerikanska operatören AT&T. Den är avsedd för blåljuspersonal och används i Firstnet, det amerikanska blåljusnätet som drivs av AT&T.

Fläktarna finns också i två av Qualcomms referensdesigner för datorer. Det handlar om en bärbar modell som kan dubblera som surftplatta, 2-in-1, och i liten stationär modell, så kallad mini-pc.