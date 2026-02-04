Texas Instruments bjuder 7,5 miljarder dollar för Silicon Labs

Analogjätten TI har lagt ett bud värt 7,5 miljarder dollar på Silicon Labs. Företaget är stort på kretsar för trådlös uppkoppling av IoT-produkter i både industrin och hos konsumenter.

Om affären går i lås blir det den största för TI sedan bolaget förvärvade analogspecialisten National Semiconductor år 2011 för 6,5 miljarder dollar.

TI bjuder 231 dollar per aktie vilket är 69 procent över priset igår, innan ryktet om affären började sippra ut.

Silicon Labs renodlade verksamheten så sent som 2021 genom att avyttra framförallt fordonsprodukter till Skyworks för 2,75 miljarder dollar.

Fokus har därefter varit kretsar för trådlöst uppkopplade IoT-system i hem men också energimätare och produkter i industrin. Företaget konkurrerar bland annat med norska Nordic Semiconductor.

Det krävs olika typer av myndighetsgodkännanden för att slutföra affären vilket kan ta ungefär ett år.

Om affären inte blir av finns en klausul som säger att Silicon Labs får betala 259 miljoner dollar om det är deras fel medan beloppet för TI är 499 miljoner dollar.