6500 privata LTE/5G-nät i världen

Vid årsskiftet fanns det 6500 privata mobilnät baserade på LTE eller 5G i världen. Värdet på dem uppgick till 2,4 miljarder dollar enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight.

Marknaden för privata LTE- och 5G-nät befinner sig i en stark tillväxtfas som väntas fortsätta i hög takt. Berg Insight prognostiserar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 38 procent, vilket innebär att marknaden kan nå ett värde på omkring 12 miljarder dollar år 2030.

Drivkrafterna är dels nya nätinstallationer, dels uppgraderingar och dels utbyggnad av befintliga system när företag inför fler applikationer och successivt migrerar från LTE till 5G.

Enligt Berg Insight genomgår marknaden samtidigt en strukturell förändring. Tillgången till dedikerat spektrum, ett mognande ekosystem av terminaler och en allt större användning i industrin bidrar till att efterfrågan i allt högre grad drivs av slutanvändarna själva, snarare än av teknikleverantörernas erbjudanden.

De stora RAN-leverantörerna Ericsson, Nokia och Huawei har fortsatt en stark position som helhetsleverantörer av privata nät. Nokia rankas som den största aktören med omkring 960 kunder och över 2 000 nätinstallationer globalt vid utgången av 2025.



Parallellt växer ett stort ekosystem av mindre leverantörer av radioutrustning och kärnnätsmjukvara. Totalt finns idag närmare 60 aktörer som erbjuder lösningar för privata nät, vilket bidrar till ökad konkurrens och teknisk innovation.

Samtidigt kan regulatoriska förändringar, större företagsaffärer och nya tekniker som Wi-Fi 7 och nätverksslicing komma att påverka utvecklingen – antingen som komplement eller alternativ till privata mobilnät.