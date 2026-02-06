Digital halvdag om utveckling av medicintekniska produkter

Vill du veta mer om hur man på ett effektivt sätt tar en medicinteknisk produkt från idé till marknad? Då kan den webbsända halvdagen 19 mars eller 12 maj vara något för dig. Den utgår från den medicintekniska handbok som Smartare elektroniksystem varit med att ta fram.

Medicinteknikprodukter omgärdas av ett regelverk som många upplever som snårigt och som kan fördyra och försena tiden till färdig produkt.

I september 2024 kom en handbok som underlättar utvecklingsprocessen för alla som utvecklar medicintekniska produkter.

90 procent av alla bolag inom medicinteknikområdet är små eller mycket små. De har såklart svårt att veta vilka regler och förordningar som gäller för deras produkter. Men även storföretag kan ha nytta av handboken.

Ett skräckexempel på hur dyrt det kan bli att göra fel kommer från ett icke namngivet bolag med 40 000 anställda som gjorde en miss som kostade dem uppåt 15 miljarder kronor.

Handboken har tagits fram av branschföreningen Svensk Elektronik tillsammans med innovationsprogrammen Smartare elektroniksystem och Medtech4Sweden. Den går att ladda ner kostnadsfritt men den 18 mars och 12 maj arrangeras en webbsänd halvdag för alla som vill ha hjälp att komma igång.

Kursledare Michael Johansson från konsultbolaget Prevas går bland annat igenom:

De olika stegen i utvecklingsprocessen

Centrala regulatoriska krav inför marknadsintroduktion

Vanliga utmaningar och hur de kan hanteras

Det kostar 3 900 kronor för medlemmar i Svensk Elektronik att delta och 5 900 för övriga.

Mer information och anmälan finns här (länk).