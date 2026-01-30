Batterisäkerhet i Göteborg i mars

The Battery Safety Conference 2026 äger rum den 18–19 mars Göteborg. Säkerhet genom hela batterivärdekedjan är temat – från forskningsprojekt till praktiska tillämpningar
Konferensen samlar industriledare, entreprenörer, akademiker och forskare från hela världen.
Beslutsfattare, tekniska chefer, driftschefer, produktionschefer, ingenjörer och tekniker är välkomna, liksom fordons- och drivlineutvecklare, industriella aktörer och energilagringsföretag.
I år blir The Battery Safety Conference ett tvådagarsevent. Den första kvällen inkluderar nätverksmiddag, och efter konferensens slut får du möjlighet att besöka ett av forskningsinstitutet Rise batterilabb: Seel i Göteborg eller batterisäkerhetslabbet i Borås.
Rise arrangerar.