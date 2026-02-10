Snabbar upp databassökningar

Chalmersavknoppningen Vesiro har tagit in 17,2 miljoner kronor i en såddrunda. Företagets plugin gör befintliga Elasticsearch-installationer upp till tre gånger snabbare.

Elasticsearch är en av världens mest använda mjukvaror för att söka, analysera och hantera stora datamängder och används i allt från e-handel och affärssystem till AI och digitala tjänster. Samtidigt är tekniken resurskrävande och innebär höga kostnader för servrar och energi.

Vesiros plugin gör befintliga Elasticsearch-installationer upp till tre gånger snabbare. Enligt tester och pilotkunder kan detta minska antalet servrar med upp till hälften, vilket ger betydande kostnadsbesparingar och lägre energianvändning för bolag med stora datamiljöer.

Bolaget grundades av Oskar Hagman och Oscar Widén, båda alumner från Chalmers entreprenörsprogram, tillsammans med innovatören Örjan Vestgöte.

Vesiro tar nu in 17,2 miljoner kronor för att skala tekniken och accelerera internationell tillväxt. Rundan leddes av Chalmers Ventures tillsammans med Industrifonden och Staffan Truvé liksom en grupp nya och befintliga affärsänglar.

FOTO: Oskar Hagman och Oscar Widén.