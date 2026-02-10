Sju miljoner till plasma- och batteriprojekt

Uppstarten Besca tilldelas 7 miljoner kronor från Energimyndigheten för ett fyraårigt FoU-projekt med batteriforskare på Uppsala universitet.

Elektroniktidningen har skrivit om Besca och dess plasmabaserade teknik för att reaktivera aktivt kol.

Tekniken har även en potentiell batteritillämpning: att tillverka elektrodomaterial från överblivet biologiskt material, som träflis och avverkningsrester.

– Med detta beslut passerar vi 10 miljoner kronor i extern finansiering från offentliga och privata aktörer. Det är en tydlig signal om att vår teknik adresserar verkliga samhällsutmaningar – och att förtroendet för vårt team är starkt, kommenterar Bescas vd Karolina Gahne.