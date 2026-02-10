JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sju miljoner till plasma- och batteriprojekt

Sju miljoner till plasma- och batteriprojekt

Uppstarten Besca tilldelas 7 miljoner kronor från Energimyndigheten för ett fyraårigt FoU-projekt med  batteriforskare på Uppsala universitet.

Elektroniktidningen har skrivit om Besca och dess plasmabaserade teknik för att reaktivera aktivt kol.

Tekniken har även en potentiell batteritillämpning: att tillverka elektrodomaterial från överblivet biologiskt material, som träflis och avverkningsrester.  

Karolina
Gahne

– Med detta beslut passerar vi 10 miljoner kronor i extern finansiering från offentliga och privata aktörer. Det är en tydlig signal om att vår teknik adresserar verkliga samhällsutmaningar – och att förtroendet för vårt team är starkt, kommenterar Bescas vd Karolina Gahne.

 

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Sju miljoner till plasma- och batteriprojekt
10 feb 2026 15:25 - Jan Tångring
Sju miljoner till plasma- och batteriprojekt

Uppstarten Besca tilldelas 7 miljoner kronor från Energimyndigheten för ett fyraårigt FoU-projekt med  batteriforskare på Uppsala universitet.

NyheterLäs mer...
Natriumjon i masstillverkad personbil
10 feb 2026 13:01 - Jan Tångring
Natriumjon i masstillverkad personbil

Kinesiska biltillverkaren Changan Automobile startar serieproduktion av personbilar med 45 kWh-batterier från CATL:s natriumjonbatterifamilj Naxtra. CATL beskriver det som början på en era med ”dubbel kemi”.

NyheterLäs mer...
Snabbar upp databassökningar
10 feb 2026 09:45 - Per Henricsson
Snabbar upp databassökningar

Chalmersavknoppningen Vesiro har tagit in 17,2 miljoner kronor i en såddrunda. Företagets plugin gör befintliga Elasticsearch-installationer upp till tre gånger snabbare.

NyheterLäs mer...
EU:s dyraste pilotlina invigd
10 feb 2026 09:32 - Per Henricsson

Igår gick det officiella startskottet för NanoIC, EU:s pilotlina hos det belgiska forskningsinstitutet Imec för CMOS-processer på 2 nm eller mindre. Investeringen uppgår till 2,5 miljarder euro.

NyheterLäs mer...
ACC överger två gigafabriker
09 feb 2026 09:49 - Jan Tångring

ACC lägger ner bygget av sina gigafabriker i Italien och Tyskland. Samtidigt bromsar ägaren Stellantis takten i sin elektrifiering och skriver av 22 miljarder euro, för att istället satsa mer på hybrider och fossilbilar. I Kanada säljer Stellantis sitt gigafabriksprojekt till LG.

NyheterLäs mer...
6500 privata LTE/5G-nät i världen
09 feb 2026 09:37 - Per Henricsson
6500 privata LTE/5G-nät i världen

Vid årsskiftet fanns det 6500 privata mobilnät baserade på LTE eller 5G i världen. Värdet på dem uppgick till 2,4 miljarder dollar enligt det Göteborgsbaserade analyshuset Berg Insight.

NyheterLäs mer...
Bott hittar buggar på löpande band på egen hand
09 feb 2026 08:59 - Jan Tångring

Den stora språkmodellen Claude har sedan hösten 2025 hittat över 500 allvarliga sårbarheter i olika öppenkodsprojekt. Kanske ännu mer märkvärdigt är att den gjort det på egen hand. Det meddelande i fredags Claudes ägare Anthropic, och larmade för att tempot i säkerhetsarbetet måste skruvas upp för att möta angripare med samma AI-beväpning.

NyheterLäs mer...
Två timmar on nanofotonik
09 feb 2026 09:05 - Per Henricsson
Två timmar on nanofotonik

Tisdagen den 17 mars finns återigen chansen att lära sig mer om nanofotonik. Det är forskningsinstitutet Rise som står för innehållet i den två timmar långa webbsändningen, som ingår i EU-projektet PhotonHub Europe.

NyheterLäs mer...
Danska displayer för alla behov
06 feb 2026 14:59 - Per Henricsson
Danska displayer för alla behov

Nystartade TouchConn är varken ett passivt handelshus eller renodlad designbyrå utan definierar sig som en teknisk supply chain-partner med leverantörer i Asien. Fokus ligger på skräddarsydda kundterminaler och operatörspaneler liksom tangentbord och andra HMI-produkter.

NyheterLäs mer...
Hjälper dig välja antenn
06 feb 2026 13:38 - Per Henricsson
Hjälper dig välja antenn

Valet av antenn kan vara avgörande för prestanda, kostnad och hur lång tid det tar att utveckla en produkt. Samtidigt blir uppgiften allt mer komplex i takt med att antalet frekvensband, formfaktorer och applikationskrav ökar. För att underlätta valet släpper amerikanska Taoglas ytterligare ett verktyg som ska effektivisera processen och öka chansen att valet blir rätt.

ProduktLäs mer...
Digital halvdag om utveckling av medicintekniska produkter
06 feb 2026 11:23 - Per Henricsson
Digital halvdag om utveckling av medicintekniska produkter

Vill du veta mer om hur man på ett effektivt sätt tar en medicinteknisk produkt från idé till marknad? Då kan den webbsända halvdagen 19 mars eller 12 maj vara något för dig. Den utgår från den medicintekniska handbok som Smartare elektroniksystem varit med att ta fram.

NyheterLäs mer...
Honda undersöker analog AI för fordon
06 feb 2026 09:30 - Jan Tångring

Japanska Honda integrerar amerikanska Mythics delvis analoga AI-kärna i en systemkrets för fordon.

NyheterLäs mer...
Kinesisk milstolpe: Lastbilar på el körde om diesel
06 feb 2026 08:20 - Jan Tångring
Kinesisk milstolpe: Lastbilar på el körde om diesel

Under december 2025 var mer än hälften – 54 procent – av alla nyregistrerade tunga lastbilar i Kina elektrifierade.  Det berättar Energimyndighetens nyhetsbrev Om EV (OmEV).  Som jämförelse låg Europa på 2,1 procent under Q3 i fjol.

NyheterLäs mer...
Intel nysatsar på grafikprocessorer
05 feb 2026 16:23 - Jan Tångring

Eric Demers, tidigare GPU-ingenjör på Qualcomm, rekryterades i januari för att bli teknisk utvecklingschef för projektet. 

NyheterLäs mer...
SiTime köper Renesas klockkretsar
05 feb 2026 12:48 - Per Henricsson
SiTime köper Renesas klockkretsar

Amerikanska SiTime köper delar av Renesas timing-verksamhet och tar därmed ett stort steg mot sitt långsiktiga mål om 1 miljard dollar i årlig omsättning. Affären värderas till 1,5 miljarder dollar kontant plus nyemitterade aktier av ungefär samma värde.

NyheterLäs mer...
Chalmers nya vätgassensor trivs bra i fukt
05 feb 2026 12:08 - Chalmers/Elektroniktidningen
Chalmers nya vätgassensor trivs bra i fukt

Till skillnad från dagens sensorer ska den nya sensorn prestera bra – till och med bättre – i fuktiga miljöer. Det vill säga miljöer där vätgasens farliga följeslagare knallgas behöver kunna detekteras.

NyheterLäs mer...
Du kan designa på 1,4 nm
05 feb 2026 08:30 - Per Henricsson
Du kan designa på 1,4 nm

Den europeiska pilotlinan NanoIC har släppt modeller, regler och bibliotek (PDK) för sin kommande A14-process med integrerat minne, så kallat eDRAM. Tanken är att forskare och mindre företag ska kunna testa hur det är att designa kretsar långt innan processen är tillgänglig.

NyheterLäs mer...
Texas Instruments bjuder 7,5 miljarder dollar för Silicon Labs
04 feb 2026 15:19 - Per Henricsson
Texas Instruments bjuder 7,5 miljarder dollar för Silicon Labs

Analogjätten TI har lagt ett bud värt 7,5 miljarder dollar på Silicon Labs. Företaget är stort på kretsar för trådlös uppkoppling av IoT-produkter i både industrin och hos konsumenter.

NyheterLäs mer...
Kintex UltraScale+ Gen 2: Uppdaterad mellanklass-FPGA
04 feb 2026 14:01 - Per Henricsson
Kintex UltraScale+ Gen 2: Uppdaterad mellanklass-FPGA

Tillverkningsprocessen är densamma som föregångaren och antalet uppslagstabeller färre men Kintex UltraScale+ Gen 2 kan hantera fem gånger större minne och har 2,5 gånger snabbare PCIe-buss samtidigt som DSP-blocken är 2,8 gånger fler och det interna RAM-minnet 80 procent större. AMD har också stärkt säkerheten och garanterar tillgängligheten till åtminstone 2045.

ProduktLäs mer...
Köper ögonanalys som ser fylla och narkotikapåverkan
04 feb 2026 11:16 - Per Henricsson
Köper ögonanalys som ser fylla och narkotikapåverkan

På CES i januari visade Göteborgsföretaget Smart Eye upp en ögonföljningsteknik som avslöjade rattfylla. Nu breddar företaget kunnandet genom att köpa likaledes Göteborgsbaserade Sightic Analytics som utvecklat mjukvara för både alkohol- och drogdetektering genom ögonanalys.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)