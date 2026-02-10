Natriumjon i masstillverkad personbil

Kinesiska biltillverkaren Changan Automobile startar serieproduktion av personbilar med 45 kWh-batterier från CATL:s natriumjonbatterifamilj Naxtra. CATL beskriver det som början på en era med ”dubbel kemi”.

Planerad marknadsintroduktion är mitten av 2026. Changans bilmärken Avatr, Deepal, Qiyuan och Changan Uni kommer att få Naxtrabatterier.

Enligt CATL blir de världens första massproducerade personbilar med natriumjonbatterier.

Elektroniktidningens läsare kanske minns att Yiwei skeppade femtusen små litiumjonbilar till Sydamerika i början av 2024. Men kanske uppfyllde de inte kravet på att vara massproducerade?

CATL är världens största tillverkare av litiumjonbatterier och demonstrerar i detta projekt med Changan att det har ambitioner även inom natriumjon.

Naxtra lanserades för snart ett år sedan med en energitäthet på upp till 175 Wh/kg, vilket är på samma nivå som LFP-batterier. I slutet av januari berättade vi om CATL:s lansering av Naxtrabatterier för små lastbilar i kalla klimat.

Enligt CATL blir 2026 året då natriumjon införs brett. CATL beskriver det som ”början på en era med dubbel kemi”.

CATL har utvecklat natriumjonbatterier sedan 2016 med hjälp av idag 300 anställda forskare. De ska ha producerat 300 000 testceller under dessa år.

Med 45 kWh ska Changans natriumjonbilar få en räckvidd på 400 km. CATL tror att räckvidder på 500-600 km kan komma att bli realistiska i framtida natriumjonbilar.

I klickmedia har natriumjon redan besegrat litiumjon. Och natriumjon kan teoretiskt – teoretiskt – visa sig bli ett billigare alternativ för elbilsbatterier bland annat eftersom ingredienserna är billiga.

Men det går inte att köra elbilar på ingredienser utan batterier måste volymtillverkas först, vilket är svårt – se Northvolt – och all batteriteknik utvecklas parallellt just nu, så det är omöjligt att redan idag utse en vinnare.

Ingen av dem behöver besegra den andre, utan de kan hitta nischer – natriumjon är bra i kyla – eller komplettera varandra i samma fordon.

BILDEN: Bilen poserar i snön eftersom natriumjonbatterier är köldtåliga.