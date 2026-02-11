En timme om EU:s hållbarhetskrav

Vad gäller för elektronikföretag och hur kommer man igång? Det är två frågor som du kan få svar på den 13 mars mellan 8:30 och 9:30 i ett webinarium arrangerat av Smartare Elektroniksystem tillsammans med Svensk Elektronik och Produktionslyftet.

EU:s hållbarhetskrav påverkar även små och medelstora företag. Men vad gäller idag? Vad är på gång? Och hur kommer man igång med arbetet?

Tatjana Karpenja som är affärsutvecklare inom hållbarhet och digitalisering på forskningsinstitutet Rise pratar om vad kraven innebär för elektronikföretag – och hur man tar de första stegen.

Hon går bland annat igenom SIS TS 2:2025, VSME, CSRD och Ekodesignförordningen (ESPR).

Mer information och kostnadsfri anmälan finns här (länk).