10 kW DC/DC för 800 V i datacenter

Övergången till 800 V likströmsmatning till serverkorten i datacenter för AI-tillämpningar, ställer nya krav på verkningsgrad, effekttäthet och termisk prestanda. Amerikanska Navitas bidrag är en DC/DC-omvandlare på 10 kW baserad på GaN-komponenter vilket ger en effektivitet upp till 98,5 procent.

Plattformen är utformad för omvandling från 800 V DC till 50 V DC, samt för ±400 V. Den baseras på Navitas FET-transistorer i GaNFast-familjen för 650 V och 100 V. Lösningen är implementerad som en trestegs halvbrickslösning med synkron likriktning. Switchfrekvensen är 1 MHz, vilket bidrar till att de passiva komponenterna blir små och designen därmed kompakt

I ett fullbricksformat på 61×116×11 mm levererar modulen 10 kW med 98,1 procents verkningsgrad vid full last. Effekttätheten anges till 2,1 kW per kubiktum. Den höga verkningsgraden minskar både förluster och kylbehov vilket är efterfrågat i datacenter för AI-tillämpningar.

Plattformen är framtagen med fokus på industrialisering och har styrfunktioner för att förenkla systemdesign och snabba upp implementeringen i kundspecifika moduler. DC/DC-plattformen utvärderas för närvarande tillsammans med ett antal datacenteraktörer inom ramen för gemensamma utvecklingsprojekt.