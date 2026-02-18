Teslas första serieproducerade robotaxi

Det första serietillverkade exemplaret av Tesla Cybercab – en bil utan ratt och pedaler – har lämnat produktionslinan i Teslas fabrik i Austin, Texas. Ett stort problem är att dess självkörning fortfarande inte är tillräckligt säker.

Teslas vd Elon Musk vägrar att ge upp hoppet om att hans ingenjörer en vacker dag kommer att lyckas konstruera en självkörande bil.

I tretton år har han utlovat att hans självkörning snart är klar. Den här gången visar han att han verkligen menar allvar genom att inleda serieproduktion av en bil som inte kommer att gå att använda överhuvudtaget utan självkörning.

– Det finns ingen plan B. Antingen kör bilen sig själv, eller så kör den inte alls, sade Elon Musk under Teslas earnings call den 28 januari.

– Vi förväntar oss att med tiden tillverka långt fler Cybercabs än alla våra övriga fordon tillsammans, fortsatte han.

Sedan i fjol somras går det att beställa ”förarlös” Teslataxi i Austin, Texas. Tjänsten levereras i en Tesla Model Y, utrustad med samma självkörningssystem som Cybercab. Men bilen har en övervakare i framsätet eller i en efterföljande bil.

I juli gissade Elon Musk att halva USA:s befolkning skulle kunna beställa oövervakad Teslataxi vid årsskiftet. Den verkliga siffran just nu är noll. Den aktiva flottan av – övervakad – Teslataxi är i skrivande stund 45 fordon med en tillgänglighet på under 20 procent.

USA:s enda aktiva robotaxibolag, Waymo, hade 2500 självkörande taxibilar i tjänst i sex städer i november. Det är alltid bilen själv som styr fordonet, men den står i kontakt med mänskliga operatörer som kan läsa av bilens sensorer och ge tips.

Waymo betar hittills av lågt hängande frukter – orter i USA med snälla klimat.