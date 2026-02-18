Norrköpings PFAS-fria polymer fyller kassan med 70 miljoner kronor

Uppstartsföretaget Westra Materials har beviljats 6,5 miljoner euro i finansiering från European Innovation Council, EIC Accelerator inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe.

För ett drygt år sedan bytte bolaget namn från n-Ink till Westra Materials för att markera skiftet från tryckt elektronik till att utveckla och tillverka ledande polymerer för framför allt kondensatorer och batterier.

Bolaget utvecklar ledande polymerer – material som leder elektricitet på liknande sätt som metaller, men som kan bearbetas i lösning. Ledningsförmågan är ungefär 300 000 S/m medan andra polymerer ligger på 100 till 10 000 S/m. Det är förstås långt mindre än vad en metall kan ge.

Materialet är särskilt intressant för polymerkondensatorer, där dagens komponenter ofta degraderar redan vid 120 till 130 grader. Westra ser en möjlighet att skapa en premiumkomponent – inte nödvändigtvis dyrare, men med högre stabilitet och längre livslängd.

I litiumjonbatterier används ett material kallat PVDF som bindemedel för att hålla ihop de aktiva partiklarna i elektroden. Men materialet innehåller PFAS, en grupp ämnen som nu är på väg att förbjudas inom EU.

– Det finns i princip inga alternativ på marknaden i dag. Vårt material kan både leda ström och fungera som lim. Det betyder att man kan ersätta två material med ett och samtidigt bli av med PFAS-problematiken, sade företagets vd Daniel Westling till Elektroniktidningen i höstas.

Finansieringen som nu kommer in består av 2,5 miljoner euro i bidrag och 4 miljoner euro i kapitaltillskott. Pengarna ska användas för att bygga ut produktionskapacitet, kvalificering tillsammans med tillverkare av batterier och kondensatorer samt etableringen av Westra Materials som en ledande leverantör i Europas snabbt växande värdekedja för energilagring.

Läs en längre artikel om företaget här.