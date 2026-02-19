Jan Tångring:

Tesla har forfarande ingen självkörande bil

Nej, en bil börjar inte köra sig själv om man tar bort ratten. Tesla har inlett serieproduktion av en bil utan ratt, med sikte på självkörande taxibilar. Men den viktigaste komponenten saknas forfarande: självkörningen.

Tesla Cybercab har just inlett serietillverkning. Men de kan lika gärna skickas direkt till skroten. De fungerar inte. Teslas vd önskar att de snart ska börja fungera. Därför serietillverkar han dem.

Hur vet vi att Cybercabs självkörning inte fungerar?

För att den använder samma plattform som alla andra Teslabilar, och den fungerar inte.

Plattformen kommer inte att börja fungera för att du tar bort ratt och pedaler ur bilen. Det är magiskt tänkande.

De Teslataxibilar som kör omkring i Teslas experimentella taxitjänst i Austin just nu, kör bara under övervakning. Det finns ingen anledning att tro att de har den robusthet som krävs för att de ska kunna köra helt på egen hand.

Det är inte Tesla Cybercab som kör i Austin, utan vanliga Tesla Model Y med i princip samma mjukvara som alla andra Teslabilar använder för övervakad självkörning. Alla har ratt, pedaler och säkerhetsförare.

Tesla har aldrig vågat låta sina taxibilar i Austin köra sig själva utan övervakning. I varje fall finns inga sådana rapporter – och Teslas experiment har tusen ögon på sig. Privatpersoner loggar exempelvis exakt vilka bilar med vilka registreringsnummer som Tesla kör i Austin just nu.

Då och då försöker Elon Musk bluffa allmänheten att hans bilar kör själva. Men de bluffarna har alltid avslöjats. I Austin sitter övervakaren tidvis i en annan bil bakom den självkörande bilen vilket efter en slingrig tweet från Elon Musk för en kort tid fick allmänheten att tro att han äntligen lyckats.

Trots att bilarna är övervakade och trots att de – rimligen – bara tar enkla körningar, så säger statistik att de krockar oftare än vanliga trafikanter. Eftersom det handlar om ett så litet antal bilar, och eftersom bilar krockar sällan, och eftersom de gör unika typer av körningar är det svårt att definiera ett symmetrisk kontrollgrupp och statistiken måste tas med en nypa salt. Fyra gånger oftare är den senaste siffran jag sett. Jag har inte försökt kolla upp den.

Notera att vi hittills bara pratar om en enda ort, Austin Texas, med snällt klimat.

Det finns ingenting som tyder på att Tesla har teknik som är i närheten av att klara oövervakad självkörning ens i Austin Texas.

Så det troligaste är att vi kommer att tala mindre och mindre om serieproduktionen av Cybercab under de kommande åren. Den kommer att sjunka in i tystnad, som serieproduktionen av Tesla Semi gjort.

Sex års förseningar har vi sett på serieproduktionen av Tesla Semi. Musk har förvarnat – för att ge sig andrum? – att upprampningen att Cybercabproduktionen kommer att ta mycket lång tid.

Waymo har sakta utvidgat territoriet för sin självkörande – oövervakade – taxitjänst under sju år (sedan premiär november 2019 i San Francisco) och har fortfarande noll körningar i utmanande klimat. Och Waymo tar sig bara an vissa områden av de städer de verkar inom.

Även om Teslas självkörningsteknik lyckas bevisa sig i Austin, om några år, så återstår alla andra orter.

Min tro är att Cybercab aldrig kommer att bli en större volymprodukt. Inte med Teslas nuvarande approach att bara använda kameror som sensorer.

Den kanske kan hitta nischer på väldefinierade sträckor i snälla klimat. Det finns sådana lågt hängande frukter, tänk sträckor typ Centralstationen–Arlanda.

Det sägs att Teslabilar kör sig själva ur fabriken. Det är så långt som Tesla på riktigt kommit i sin självkörning, från bandet till en parkeringsplats utanför fabriken.

Teslas rattlösa robottaxi är forfarande bara ett löfte. Det är ett löfte baserat på önsketänkande av Teslas vd Elon Musk.