5G håller Windows 11 uppdaterat

Ericsson och Microsoft vill att datorer som används för anställda på företag ständigt ska vara uppkopplade, säkra och enkla att underhålla på distans. Verktygen är 5G och Windows 11.

Ericsson och Microsoft lanserar en integrerad 5G-lösning direkt i Windows 11 för företag på mobilmässan MWC. Lösningen kombinerar Microsoft Intune för hantering av datorer med Ericssons Enterprise 5G Connect – en AI-driven plattform som övervakar nätverkskvalitet och optimerar uppkopplingen automatiskt.

Med integrerad AI kan IT-avdelningarna automatisera nätverksval, byte av elektroniska SIM-kort, eSIM, mellan operatörer och tillämpa säkerhetspolicyer. Det minskar manuellt arbete och ger konsekvent prestanda oavsett plats eller operatör.

Lösningen är till att börja med tillgänglig i USA (T-Mobile), Sverige (Telenor), Singapore (Singtel) och Japan (SoftBank). Därefter följer Spanien (MasOrange), Tyskland (O2 Telefónica) och Finland (Elisa).

Först ut är Microsoft Surface Copilot+ PC med Microsoft 365 och Intune. På MWC i Barcelona visas funktioner som policy-styrd 5G-prioritering och lokal AI för realtidsbeslut om nätverk.