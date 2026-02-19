Fakta om nationell roaming vid höjd beredskap

Om det blir krig kan du ringa i alla mobilnät

Sverige inför så kallad nationell roaming vid höjd beredskap. Det betyder att användare av mobiltjänster kommer att kunna nyttja andra operatörers nät.

Det berättar ett pressmeddelande från PTS.

Om en användares nät ligger nere kommer den att behöva göra manuella inställningar i telefonen för att välja ett annat nät. PTS har förberett informationsmaterial för hur detta genomförs.

Grundregeln är att operatörerna ansvarar för sina tjänster och kunder. I fredstid ska operatörerna hantera störningar och ta ansvar för att användarna kan använda tjänsterna.

Men om Sverige befinner sig i ett läge av höjd beredskap kommer operatörerna snabbt kunna aktivera så kallad nationell roaming.

Det innebär att om ett nät slutar att fungera så kan användarna av detta nät byta till ett som fortfarande fungerar.

– Att kunna ringa, skicka sms och snabbt söka upp information är särskilt viktigt under höjd beredskap, säger civilminister Erik Slottner.

– Arbetet med nationell roaming är ett tydligt exempel på hur näringslivet och staten kan samarbeta för att stärka totalförsvaret

Operatörerna har i drygt två år arbetat med att förbereda nät och stödsystem för att med kort varsel kunna aktivera nationell roaming. Det finns fastställda rutiner för hur nationell roaming aktiveras och kommuniceras.

– Samverkan med operatörerna kring planering, tester och genomförande har fungerat mycket bra. Nu är näten förberedda för att snabbt kunna aktivera nationell roaming vid händelse av höjd beredskap, säger Anders Wallinder, chef PTS avdelning för beredskap och säkerhetsskydd.