Volvos största uppdatering via luften någonsin

Runt 2,5 miljoner Volvobilar i 85 länder runt om i världen ska få en nytt och mer användarvänligt användargränssnitt på bilens centrala skärm. Mjukvaran laddas över luften och ska enligt Göteborgsföretaget vara en av de största uppdateringarna som någon biltillverkare gjort.

Tesla var först med en centraldator i bilen och därmed möjligheten att enkelt uppdatera mjukvaran via mobilnätet eller wifi. Alla biltillverkare har hakat på trenden och Volvo ligger långt fram i spåret, vilket också skapade problem med prestigemodellen EX90.

Företaget meddelar nu att de kommer att börja rulla ut en uppgradering av infotainmentsystemet. För vissa modeller med Googles operativsystem Android Auto gäller det bilar tillverkade redan år 2020.

Detta innebär att en kund med en tre år gammal XC40 drar nytta av samma handhavande som en EX90-ägare, skriver Volvo i ett pressmeddelande.

Den nya mjukvaran ska göra det snabbare, enklare och mer intuitivt att interagera med bilen samtidigt som antalet tryck för att komma till olika funktioner blir färre.

Till exempel kommer användare som följer navigationsanvisningar och vill byta musik, inte längre behöver lämna Google Maps för att komma åt mediefunktionen.

Sedan finns kontextfältet, som ändrar vad föraren ser beroende på situationen och visar de senaste apparna. När man kör i låga hastigheter visas tillexempel ikonen för kamerorna så att förare kan få hjälp att manövrera i trånga utrymmen.

I laddhybrider gör den nya användarupplevelsen det enklare för förare att få ut det mesta av sin elektriska drivlina. Via 'Drive Modes' på hemskärmen kan förare enkelt komma åt 'Pure'-läget tillsammans med andra alternativ. Det innebär att bytet från hybrid till enbart eldrift nu bara är ett tryck bort, vilket ger förarna mer kontroll.

Samtidigt med uppdateringarna ovan kommer Volvo Cars också att lansera möjligheten för alla kunder med Google inbyggt, som inte har Pilot Assist-funktion för förarassistans, att köpa och ladda ner funktionen till sin bil.

Uppdateringen förbereder också bilarna för en konversationsbaserad AI-upplevelse med Google Gemini, som kommer att lanseras senare.