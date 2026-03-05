JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Volvos största uppdatering via luften någonsin

Volvos största uppdatering via luften någonsin

Runt 2,5 miljoner Volvobilar i 85 länder runt om i världen ska få en nytt och mer användarvänligt användargränssnitt på bilens centrala skärm. Mjukvaran laddas över luften och ska enligt Göteborgsföretaget vara en av de största uppdateringarna som någon biltillverkare gjort.

Tesla var först med en centraldator i bilen och därmed möjligheten att enkelt uppdatera mjukvaran via mobilnätet eller wifi. Alla biltillverkare har hakat på trenden och Volvo ligger långt fram i spåret, vilket också skapade problem med prestigemodellen EX90.

Företaget meddelar nu att de kommer att börja rulla ut en uppgradering av infotainmentsystemet. För vissa modeller med Googles operativsystem Android Auto gäller det bilar tillverkade redan år 2020.

Detta innebär att en kund med en tre år gammal XC40 drar nytta av samma handhavande som en EX90-ägare, skriver Volvo i ett pressmeddelande.

Den nya mjukvaran ska göra det snabbare, enklare och mer intuitivt att interagera med bilen samtidigt som antalet tryck för att komma till olika funktioner blir färre.

Till exempel kommer användare som följer navigationsanvisningar och vill byta musik, inte längre behöver lämna Google Maps för att komma åt mediefunktionen.

Sedan finns kontextfältet, som ändrar vad föraren ser beroende på situationen och visar de senaste apparna. När man kör i låga hastigheter visas tillexempel ikonen för kamerorna så att förare kan få hjälp att manövrera i trånga utrymmen.

I laddhybrider gör den nya användarupplevelsen det enklare för förare att få ut det mesta av sin elektriska drivlina. Via 'Drive Modes' på hemskärmen kan förare enkelt komma åt 'Pure'-läget tillsammans med andra alternativ. Det innebär att bytet från hybrid till enbart eldrift nu bara är ett tryck bort, vilket ger förarna mer kontroll.

Samtidigt med uppdateringarna ovan kommer Volvo Cars också att lansera möjligheten för alla kunder med Google inbyggt, som inte har Pilot Assist-funktion för förarassistans, att köpa och ladda ner funktionen till sin bil.

Uppdateringen förbereder också bilarna för en konversationsbaserad AI-upplevelse med Google Gemini, som kommer att lanseras senare.

11 # Comsol (4)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Volvos största uppdatering via luften någonsin
05 mar 2026 12:10 - Per Henricsson
Volvos största uppdatering via luften någonsin

Runt 2,5 miljoner Volvobilar i 85 länder runt om i världen ska få en nytt och mer användarvänligt användargränssnitt på bilens centrala skärm. Mjukvaran laddas över luften och ska enligt Göteborgsföretaget vara en av de största uppdateringarna som någon biltillverkare gjort.

NyheterLäs mer...
Så kan försvaret säkra halvledarna
05 mar 2026 10:08 - Per Henricsson
Så kan försvaret säkra halvledarna

Ingen har väl undgått det kraftigt ökande beroendet av elektronik och mjukvara på stridsfältet. FMV, FOI och Tillväxtverket har därför tittat på riskerna och sårbarheterna i försörjningsleden och vad man kan göra för att säkra tillgången.

NyheterLäs mer...
Historisk order på svenska solcellsmaskinen
04 mar 2026 15:27 - Jan Tångring
Historisk order på svenska solcellsmaskinen

Någon har beställt maskinutrustning från svenska Midsummer till ett värde av 236 miljoner kronor. Ordern är den största i Midsummers historia. Beställaren är svensk.

NyheterLäs mer...
Indien får amerikansk AI-superdator av Abu Dhabi
04 mar 2026 10:56 - Jan Tångring
Indien får amerikansk AI-superdator av Abu Dhabi

Abu Dhabi-registrerade teknikgruppen G42 köper en stapel av amerikanska Cerebras tallriksstora chips och bygger av dem ett AI-datacenter i Indien med en prestanda på åtta exaflops. 

NyheterLäs mer...
Silicon Labs: AI/ML är vägen till energieffektiv Edge IoT
04 mar 2026 08:17 - Tamas Daranyi, Silicon Labs
Silicon Labs: AI/ML är vägen till energieffektiv Edge IoT

AI och IoT är två av de starkaste tekniktrenderna idag. Även om de är olika, överlappar de varandra allt oftare vid kanten av nätverket (edge). AI förbättrar prestanda och ger nya funktioner samtidigt som den introducerar smartare mekanismer för att hantera och till och med minska energiförbrukningen.

Technical PapersLäs mer...
Chips från Norden: Två dagar i Helsingfors om EU:s pilotlinor
04 mar 2026 08:17 - Per Henricsson
Chips från Norden: Två dagar i Helsingfors om EU:s pilotlinor

Den 23–24 mars finns möjlighet att lära sig mer om EU:s fem pilotlinor men också om de lokala kompetenscenter som satts upp inom ramen för EU:s forskningsprogram Chips JU.

NyheterLäs mer...
Konferens: Samhällsnyttan med IoT
03 mar 2026 15:35 - Jan Tångring
Konferens: Samhällsnyttan med IoT

Den 19 mars samlas makthavare och experter i Universitetshuset i Uppsala för diskutera digitalisering och samhällsnytta.

NyheterLäs mer...
ASML överväger mer litografi för 3D-stackar
03 mar 2026 15:22 - Per Henricsson
ASML överväger mer litografi för 3D-stackar

Nederländska ASML har en monopolliknande ställning inom litografimaskiner för halvledartillverkning. Företaget överväger att använda sitt kunnande för att utveckla litografimaskiner för 3D-byggsätt, skriver nyhetsbyrån Reuters.

NyheterLäs mer...
Vertikal odling 2.0 gror i Uppsala
03 mar 2026 11:26 - Jan Tångring
Vertikal odling 2.0 gror i Uppsala

Efter snart ett decennium närmar sig Deliplant kommersialisering av sina automatiska växthus. Plantorna växer i tre dimensioner. Allt från sådd till skörd hanteras av robotar.

REPORTAGELäs mer...
Ericsson och Nokia i samarbete om optimeringsappar
03 mar 2026 09:11 - Per Henricsson

Telekomjättarna Nokia och Ericsson har kommit överens om att samarbeta kring intelligent automation för radionätet, RAN. Företagens appar för olika typer av optimeringar, så kallade rAPP, ska gå att köra på respektive företags ”operativsystem”, SMO:er (Service Management and Orchestration).

NyheterLäs mer...
Halvbrygga med GaN-drivare
02 mar 2026 12:45 - Per Henricsson
Halvbrygga med GaN-drivare

Två 600 V GaN-switchar i ett halvbryggsutförande tillsammans med integrerade gatedrivare för både högspännings- och lågspänningssidorna samt en bootstrap-diod. Tanken från Infineon med de nya produkterna är att förenkla för alla som designar kraftelektronik.

ProduktLäs mer...
Taiwaneisk Risc V får neuronnätskompilator
02 mar 2026 11:36 - Jan Tångring
Taiwaneisk Risc V får neuronnätskompilator

Ingenjörsföretaget 10xEngineers har porterat sin ANN-kompilator Baltoro till Andes vassaste Risc V-kärna. Så nu kan du få effektiva implementeringar av både datorseende och LLM:er (stora språkmodeller).

ProduktLäs mer...
Aliro: Din nyckel till alla dörrlås
02 mar 2026 11:25 - Per Henricsson
Aliro: Din nyckel till alla dörrlås

Glöm nycklar och taggar, håll bara upp mobilen mot läsaren så öppnas dörren. Bakom den nya Aliro-standarden finns organisationen CSA, Connectivity Standards Alliance, som bland annat utvecklat Matter-standarden.

NyheterLäs mer...
Ericsson testar 6G i USA
02 mar 2026 08:43 - Per Henricsson
Ericsson testar 6G i USA

En stor språkmodell i molnet som styr robotar via en upp- och nedlänk på nytt spektrum på centimetervågsområdet. Ericsson kallar demonstrationen på sitt amerikanska huvudkontor i Plano, Texas, där även video skickades på länken, för det första riktiga 6G-testet som företaget genomfört.

NyheterLäs mer...
En wifi för din gamla hifi
02 mar 2026 08:34 - Jan Tångring
En wifi för din gamla hifi

Som en Sonoshögtalare, inklusive multiroom, men den använder din existerande stereo. Tändsticksasken är svensk och började säljas i slutet av julhandeln efter två års utveckling. Vi pratar med vd för Atonemo, Leo Ballesteros.

REPORTAGELäs mer...
Lyten har köpt Northvolt
27 feb 2026 15:40 - Jan Tångring
Lyten har köpt Northvolt

Efter månader av finansieringsutmaningar har amerikanska Lyten till slut genomfört sitt utlovade köp av resurser från svenska konkursade Northvolt. Cellfabriken ska inleda produktion så fort som möjligt och kommer även överraskande att få en ny granne – ett datacenter.

NyheterLäs mer...
En vecka till största inbyggnadsmässan
27 feb 2026 15:02 - Per Henricsson
En vecka till största inbyggnadsmässan

Den 10 mars öppnar Embedded World i tyska Nürnberg, världens största mässa för inbyggda system. Elektroniktidningen kommer att vara på plats för att bevaka eventet.

NyheterLäs mer...
AI i allt Ericsson lanserar
27 feb 2026 10:28 - Per Henricsson
AI i allt Ericsson lanserar

De nya radioprodukter och den mjukvara som Ericsson visar upp på MWC i Barcelona nästa vecka är ”AI-redo” vilket ska ge bättre prestanda i upplänken, sänka kostnaderna för operatörerna och öka energieffektiviteten. En viktig komponent är företagets asicar som kompletterats med neuronkärnor för att effektivare kunna köra inferenser långt ut i nätet.

NyheterLäs mer...
Mouser: Smarta hem på användarnas villkor med Home Assistant
27 feb 2026 09:45 - Mark Patrick, Mouser Electronics
Mouser: Smarta hem på användarnas villkor med Home Assistant

Marknaden för smarta hem har formats av proprietära ekosystem som Amazon Alexa, Google Home och Apple Homekit. Även om dessa varit framgångsrika, är de ofta begränsade av leverantörslåsning och interoperabilitet – faktorer som gör dem mindre lämpliga för användare som söker mer avancerade eller unika installationer.

Technical PapersLäs mer...
REPORTAGE: Drönare kan gömma sig bakom grafen
27 feb 2026 11:25 - Jan Tångring
REPORTAGE: Drönare kan gömma sig bakom grafen

Det går att dölja sig för ­radar med hjälp av grafen. Det har Linköpings­företaget Grafren upptäckt och lägger nu merparten av sin tid på marknadsföring av stealthteknik. Alla de stora försvarsföretagen sägs vara intresserade.

REPORTAGELäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)