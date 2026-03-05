Chipet skriver en miljon DNA-molekyler parallellt

Nyheter om att lagra data i DNA brukar handla om grundforskning. Men med en ny teknik för syntes av molekyler (skrivning) startar belgiska Imec och amerikanska Atlas Data Storage ett samarbete som låter som om det är på väg mot produktifiering.

DNA, arvsmassa, har fördelen att det är stabilt och har hög densitet – hundratals petabyte per gram. Nackdelen är att skrivningen (”syntesgenomströmningen”) tar veckor. Och det finns förstås inget i närheten av en serietillverkad komponent för skrivning

Men nu har Imec tagit fram en lösning som ska minska skrivtiden – syntesen – med magnituder. Pressmeddelandet ger inga konkreta siffror men målet är hundratals gigabyte data per ”syntescykel”.

Hjärtat i lösningen är ett chip vars översta lager är tillverkat i platina och formar en miljon nanometerstora celler. Programmeringen sker genom att du häller kemikalier över chipet i flera steg. Chipet styr vilka celler som är mottagliga i varje steg.

Kemin är långt bortom Elektroniktidningens horisont, men cellerna länkas samman till en kedja av molekyler som bygger vidare på naturens molekyler A, T, C och G – de fyra siffrorna i naturens kvaternära datarepresentation.

Notera parallellismen – en miljon celler programmeras parallellt – däri ligger systemets prestanda.

Att lyckas etsa platina i nanoskala har varit en utmaning. Liksom att minimera läckströmmar mellan angränsande celler.

Tillverkningen sker i Imecs 300 mm-processlinje. Atlas har konstruerat styrchipet i CMOS. IC-Link från Imec hanterar leveranskedjan för Atlas specialanpassade wafers.

Imec blir aktieägare i Atlas, som får tillgång till Imecs teknik och till Imecs nätverk av investerare och partners, på samma villkor som imecs egna spinoffs.