Ny familj STM-styrkretsar

STM32C5 heter en serie mikrokontrollrar riktad mot termostater, lås, industrisensorer, aktuatorer och smarta sensorer och andra enkla komponenter, men gärna med lite mer intelligens än de klassiskt haft – inklusive cybersäkerhet. Wearables är en annan tillämpning.

Kretsarna stöder kryptering och säker uppstart, och har minnesskydd. De finns med hårdvarustöd för asymmetrisk kryptering och skydd mot sidokanalsattacker. Säkerhetsmässigt ska de kunna klara certifieringarna SESIP3 och PSA Level 3.

CPU:n är en Arm Cortex M33 i ST:s egen 40 nm-process.

För industritillämpningar klarar kretsen temperaturer upp till 125°C. De stöder även säkerhetsstandarderna IEC 61508 SIL-2 samt IEC 60335/60730 Class-B.

På mjukvarusidan lanseras en uppdaterad version av utvecklingsmiljön STM32Cube. Den har ett nytt, mer kompakt hårdvaruabstraktionslager. Och konfigurationsverktygem ska vara förbättrade.

Det finns utvecklingskort, och ett displaykort med TouchGFX-mjukvara.

Kretsen finns i produktion. Priserna startar på 0,64 dollar vid beställningar på 10 000 enheter.