Tre svenska bolag bland världens hundra största kontraktstillverkare

Det tyska analyshuset In4ma har tillsammans med sajten EMSNow tagit fram en lista över världens 100 största EMS- och ODM-företag. Inte oväntat toppas den av taiwanesiska Hon Hai, mer känt som Foxconn, men Note, Hanza och Inission tar sig in också.

Trots att 2025 var ett turbulent år för de globala elektroniktillverkarna med handelskonflikter och en svag konsumentmarknad i väst ökade de 120 största bolagens totala intäkter med hela 22,9 procent, från 665,4 miljarder dollar till 818,1 miljarder dollar. Tillväxten var dock extremt koncentrerad till ett fåtal jättar som lyckades rida på den massiva AI-vågen.

Den explosiva efterfrågan på hårdvara till AI-datacenter har ritat om kartan. För att delta i detta segment krävs enorm skala, ofta med intäkter på tiotals miljarder dollar. Dominansen hos de största aktörerna är total: Foxconn, Wistron, Quanta Computer och Wiwynn står tillsammans för nästan 57 procent av den globala produktionen. Wistron växte med osannolika 109 procent under 2025, medan Wiwynn ökade med hela 164 procent.

Denna utveckling har skapat en tydlig regional klyfta. Asiatiska företag växte i snitt med 28,5 procent, medan amerikanska bolag nådde 11,1 procent. Europa hamnade på efterkälken med en genomsnittlig tillväxt på endast 4,4 procent, tyngt av höga energikostnader och svagare makroekonomisk efterfrågan.

Trots de europeiska utmaningarna lyckas Note, Hanza och Inission försvara sina platser på den globala topplistan. För de europeiska bolagen är det inte konsumentelektronik eller AI-servrar som driver tillväxten, utan nischmarknader som försvar och säkerhet.

Inför 2026 spår rapporten att försvarselektronik kommer att fortsätta vara en av få starka tillväxtmotorer i Europa. Dessutom väntas en pågående konsolidering genom förvärv dölja en i övrigt måttlig organisk tillväxt. För de svenska bolagen kan detta innebära möjligheter att klättra ytterligare när marknaden stabiliseras.

Analysen från In4ma bygger på data från 150 bolag, varav 120 kvalificerade sig med intäkter över 100 miljoner dollar under 2025.

Du hittar tabellen här (länk).