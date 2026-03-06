Svensk switch med 60 procent lägre energiförbrukning

Kistabaserade Waystream lanserar en helt ny generation 1 Gbit/s kopparswitchar – utvecklade och tillverkade i Sverige – med ett avsevärt lägre klimatavtryck än tidigare modeller. Bland annat har energiförbrukningen minskat med 60 procent i 7500-serien jämfört med tidigare modeller.

Förra året flyttade Waystream hem all produktion till Sverige. Detta har halverat klimatavtrycket från tillverkningen av de produktserier som omfattas av omlokaliseringen. Parallellt har företaget analyserat komponentval, materialåtgång, energieffektivitet och effektförbrukning med målet att minska klimatpåverkan över hela livscykeln. Resultatet är en ny kopparswitchfamilj som kombinerar hög prestanda med betydande miljöförbättringar:

30 % lägre klimatavtryck i produktion

60 % lägre energiförbrukning i drift

Avsevärt minskad materialmängd

7500-serien är så kallade FTTB-switchar (Fiber till hus) med RJ-45 Ethernet-anslutningar. Det finns en 12- och en 24-portarsswitch med lager 2- (MS) och lager 3- (ASR) för olika användningsområden.

Nedlänksportarna är på 1 Gbit/s medan upplänkarna är på 10 Gbit/s

Switcharna ska göra det enkelt att använda och driftsätta tjänster, inklusive strömmande telemetri och inbyggda service assurance-funktioner för maximal nätverksvisibilitet och kvalitetskontroll.

Waystreams FTTB-switchar stöder tjänster som Internet, TV, grossistkapacitetstjänster och privata nätverk samtidigt som förenklad och automatiserad kontroll av nätverket gör att du kan minska driftskostnaderna och spara tid vid hantering av nätverksproblem.

Vidare finns stöd för ”dying gasp” vilket gör det möjligt för switchen att skicka ett varningsmeddelande om den externa strömmen försvinner. Detta hjälper operatörerna att förstå orsaken till den förlorade anslutningen, vilket sparar tid vid utredning av serviceavbrott