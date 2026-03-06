3,5 GW vindkraft på plats i USA

USA:s hittills största vindkraftspark är färdigbyggd. Nu återstår att ansluta den till elnätet.

242 snurror på 4,5 MW och 674 på 3,6 MW summerar sig till en sammalagt maxeffekt på 3,5 gigawatt i en nu fördigbyggd vindkraftspark i New Mexico, USA.

Sunzia (SunZia) heter parken och den är USA:s hittills största. Någon gång innan årets slut kommer parken att vara ansluten till elnätet via en 885 kilometer lång 525 kV-likströmsledning mellan centrala New Mexico och södra Arizona. Den är bara dimensionerad för 3 GW.

Den totala prislappen hamnar på 80 miljarder dollar.

Sunzia kommer att kunna leverera el till kunder i Arizona och sydvästra USA under de tidiga kvällstimmarna, när efterfrågan är hög men tillgången på förnybar energi är låg.