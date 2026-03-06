Subtröskellogik i 12 nm FinFET

Amerikanska Ambiqs strömsnåla processor finns nu i ett 12 nm-testchip tillverkat i TSMC:s FinFET-process N12e. Arbetsspänningen kan nu ligga under 300 mV. Det nya chipet heter Atomiq.

Ambiq är en 15 år gammal universitetsavknoppare med en teknik kallad Spot som låter processorer arbeta under tröskelsspänningen, subtröskellogik, vilket gör dem strömsnåla. De marknadsförs numera som edge-AI-processorer, det vill säga att de har nog med beräkningskraft för att själva kunna utföra intressant AI-databehandling på plats (i nätets utkanter, edge) med en rimlig energibudget och inte behöver delegera den till molnet.

Med Atomiq introducerar Ambiq ett nytt strömsparläge kallat ULP (Ultra Low Power) för drift nära 300 mV – den lägsta driftspänning Ambiq uppnått. Det ska ge fler operationer per watt. Prestandan ska inte gå ned. De tidigare existerende driftlägena heter LP och JP (High-Performance).

Ambiq rekommenderar Atomic för AI. Den är utrustad med en neuronkärna licensierad från Arm, Ethos U85, som ska ha en prestanda på ”tiotals” gigaoperationer/sekund i 100 MHz.

Volymproduktion av ett första chip kallat Atomiq 110-prover är planerad till 2027.