Subtröskellogik i 12 nm FinFET

Amerikanska Ambiqs strömsnåla processor finns nu i ett 12 nm-testchip tillverkat i TSMC:s FinFET-process N12e. Arbetsspänningen kan nu ligga under 300 mV. Det nya chipet heter Atomiq.

Ambiq är en 15 år gammal universitetsavknoppare med en teknik kallad Spot som låter processorer arbeta under tröskelsspänningen, subtröskellogik, vilket gör dem strömsnåla. De marknadsförs numera som edge-AI-processorer, det vill säga att de har nog med beräkningskraft för att själva kunna utföra intressant AI-databehandling på plats (i nätets utkanter, edge) med en rimlig energibudget och inte behöver delegera den till molnet.

Med Atomiq introducerar Ambiq ett nytt strömsparläge kallat ULP (Ultra Low Power) för drift nära 300 mV – den lägsta driftspänning Ambiq uppnått. Det ska ge fler operationer per watt. Prestandan ska inte gå ned. De tidigare existerende driftlägena heter LP och JP (High-Performance).

Ambiq rekommenderar Atomic för AI. Den är utrustad med en neuronkärna licensierad från Arm, Ethos U85, som ska ha en prestanda på ”tiotals” gigaoperationer/sekund i 100 MHz.

Volymproduktion av ett första chip kallat Atomiq 110-prover är planerad till 2027.

3,5 GW vindkraft på plats i USA
06 mar 2026 16:08 - Jan Tångring
3,5 GW vindkraft på plats i USA

USA:s hittills största vindkraftspark är färdigbyggd. Nu återstår att ansluta den till elnätet.

Svensk switch med 60 procent lägre energiförbrukning
06 mar 2026 13:49 - Per Henricsson
Svensk switch med 60 procent lägre energiförbrukning

Kistabaserade Waystream lanserar en helt ny generation 1 Gbit/s kopparswitchar – utvecklade och tillverkade i Sverige – med ett avsevärt lägre klimatavtryck än tidigare modeller. Bland annat har energiförbrukningen minskat med 60 procent i 7500-serien jämfört med tidigare modeller.

Tre svenska bolag bland världens hundra största kontraktstillverkare
06 mar 2026 09:51 - Per Henricsson
Tre svenska bolag bland världens hundra största kontraktstillverkare

Det tyska analyshuset In4ma har tillsammans med sajten EMSNow tagit fram en lista över världens 100 största EMS- och ODM-företag. Inte oväntat toppas den av taiwanesiska Hon Hai, mer känt som Foxconn, men Note, Hanza och Inission tar sig in också.

Ny familj STM-styrkretsar
05 mar 2026 16:09 - Jan Tångring
Ny familj STM-styrkretsar

STM32C5 heter en serie mikrokontrollrar riktad mot termostater, lås, industrisensorer, aktuatorer och smarta sensorer och andra enkla komponenter, men gärna med lite mer intelligens än de klassiskt haft – inklusive cybersäkerhet. Wearables är en annan tillämpning. 

Chipet skriver en miljon DNA-molekyler parallellt
05 mar 2026 15:48 - Jan Tångring
Chipet skriver en miljon DNA-molekyler parallellt

Nyheter om att lagra data i DNA brukar handla om grundforskning. Men med en ny teknik för syntes av molekyler (skrivning) startar belgiska Imec och amerikanska Atlas Data Storage ett samarbete som låter som om det är på väg mot produktifiering.

Volvos största uppdatering via luften någonsin
05 mar 2026 12:10 - Per Henricsson
Volvos största uppdatering via luften någonsin

Runt 2,5 miljoner Volvobilar i 85 länder runt om i världen ska få ett nytt och mer användarvänligt användargränssnitt på bilens centrala skärm. Mjukvaran laddas över luften och ska enligt Göteborgsföretaget vara en av de största uppdateringarna som någon biltillverkare gjort.

Så kan försvaret säkra halvledarna
05 mar 2026 10:08 - Per Henricsson
Så kan försvaret säkra halvledarna

Ingen har väl undgått det kraftigt ökande beroendet av elektronik och mjukvara på stridsfältet. FMV, FOI och Tillväxtverket har därför tittat på riskerna och sårbarheterna i försörjningsleden och vad man kan göra för att säkra tillgången.

Historisk order på svenska solcellsmaskinen
04 mar 2026 15:27 - Jan Tångring
Historisk order på svenska solcellsmaskinen

Någon har beställt maskinutrustning från svenska Midsummer till ett värde av 236 miljoner kronor. Ordern är den största i Midsummers historia. Beställaren är svensk.

Indien får amerikansk AI-superdator av Abu Dhabi
04 mar 2026 10:56 - Jan Tångring
Indien får amerikansk AI-superdator av Abu Dhabi

Abu Dhabi-registrerade teknikgruppen G42 köper en stapel av amerikanska Cerebras tallriksstora chips och bygger av dem ett AI-datacenter i Indien med en prestanda på åtta exaflops. 

Silicon Labs: AI/ML är vägen till energieffektiv Edge IoT
04 mar 2026 08:17 - Tamas Daranyi, Silicon Labs
Silicon Labs: AI/ML är vägen till energieffektiv Edge IoT

AI och IoT är två av de starkaste tekniktrenderna idag. Även om de är olika, överlappar de varandra allt oftare vid kanten av nätverket (edge). AI förbättrar prestanda och ger nya funktioner samtidigt som den introducerar smartare mekanismer för att hantera och till och med minska energiförbrukningen.

Chips från Norden: Två dagar i Helsingfors om EU:s pilotlinor
04 mar 2026 08:17 - Per Henricsson
Chips från Norden: Två dagar i Helsingfors om EU:s pilotlinor

Den 23–24 mars finns möjlighet att lära sig mer om EU:s fem pilotlinor men också om de lokala kompetenscenter som satts upp inom ramen för EU:s forskningsprogram Chips JU.

Konferens: Samhällsnyttan med IoT
03 mar 2026 15:35 - Jan Tångring
Konferens: Samhällsnyttan med IoT

Den 19 mars samlas makthavare och experter i Universitetshuset i Uppsala för diskutera digitalisering och samhällsnytta.

ASML överväger mer litografi för 3D-stackar
03 mar 2026 15:22 - Per Henricsson
ASML överväger mer litografi för 3D-stackar

Nederländska ASML har en monopolliknande ställning inom litografimaskiner för halvledartillverkning. Företaget överväger att använda sitt kunnande för att utveckla litografimaskiner för 3D-byggsätt, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Vertikal odling 2.0 gror i Uppsala
03 mar 2026 11:26 - Jan Tångring
Vertikal odling 2.0 gror i Uppsala

Efter snart ett decennium närmar sig Deliplant kommersialisering av sina automatiska växthus. Plantorna växer i tre dimensioner. Allt från sådd till skörd hanteras av robotar.

Ericsson och Nokia i samarbete om optimeringsappar
03 mar 2026 09:11 - Per Henricsson

Telekomjättarna Nokia och Ericsson har kommit överens om att samarbeta kring intelligent automation för radionätet, RAN. Företagens appar för olika typer av optimeringar, så kallade rAPP, ska gå att köra på respektive företags ”operativsystem”, SMO:er (Service Management and Orchestration).

Halvbrygga med GaN-drivare
02 mar 2026 12:45 - Per Henricsson
Halvbrygga med GaN-drivare

Två 600 V GaN-switchar i ett halvbryggsutförande tillsammans med integrerade gatedrivare för både högspännings- och lågspänningssidorna samt en bootstrap-diod. Tanken från Infineon med de nya produkterna är att förenkla för alla som designar kraftelektronik.

Taiwaneisk Risc V får neuronnätskompilator
02 mar 2026 11:36 - Jan Tångring
Taiwaneisk Risc V får neuronnätskompilator

Ingenjörsföretaget 10xEngineers har porterat sin ANN-kompilator Baltoro till Andes vassaste Risc V-kärna. Så nu kan du få effektiva implementeringar av både datorseende och LLM:er (stora språkmodeller).

Aliro: Din nyckel till alla dörrlås
02 mar 2026 11:25 - Per Henricsson
Aliro: Din nyckel till alla dörrlås

Glöm nycklar och taggar, håll bara upp mobilen mot läsaren så öppnas dörren. Bakom den nya Aliro-standarden finns organisationen CSA, Connectivity Standards Alliance, som bland annat utvecklat Matter-standarden.

Ericsson testar 6G i USA
02 mar 2026 08:43 - Per Henricsson
Ericsson testar 6G i USA

En stor språkmodell i molnet som styr robotar via en upp- och nedlänk på nytt spektrum på centimetervågsområdet. Ericsson kallar demonstrationen på sitt amerikanska huvudkontor i Plano, Texas, där även video skickades på länken, för det första riktiga 6G-testet som företaget genomfört.

