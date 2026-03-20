Note växer i Storbritannien

Kontraktstillverkaren Note köper brittiska STI för 72,5 miljoner pund. Företaget har 300 anställda och tillverkar försvarselektronik.

Bolaget är verksamt inom samtliga försvarsdomäner – luft, land, cyber och marin – och har produktionsanläggningar i Hook och Poynton med omfattande kapacitet inom avancerad kretskortstillverkning, box‑build och testning.

STI har cirka 300 anställda och väntas omsätta 60 miljoner pund (ungefär 750 miljoner kronor) under 2026. Lönsamheten är i nivå med Notes.

Så sent som i oktober förvärvades brittiska Kasdon Group. Företaget tillverkar elektronik, varav ungefär hälften åt försvarskunder.

Note etablerade sig i Storbritannien år 2008 med köpet av Proqual i närheten av Bristol. 2018 förvärvades Speedboard Assembly Services i Windsor utanför London, år 2021 iPRO i Haddenham.