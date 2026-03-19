Irankriget kan skapa heliumbrist

En oväntad konsekvens av Irankriget är att ädelgasen helium kan bli en bristvara. Helium är en biprodukt vid processning av naturgas och Qatar står stod för ungefär 34 procent av leveranserna i fjol, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Spotpriserna på helium har dubblats sedan Irankriget bröt ut och marknaden blev osäker på hur länge leveranserna från Qatar skulle stoppas. Landet stod för ungefär en tredjedel av väldens produktion i fjol. Störst är USA med 44 procent och trea Ryssland med 10 procent.

Helium säljs normalt på långa kontrakt så halvledartillverkarna lär inte påverkas om kriget blir kortvarigt. Dessutom har gasen en livstid på åtminstone 45 dagar eftersom den fraktas i flytande form, enligt Reuters.

Helium används bland annat för kylning och som inert gas vid litografi, etsning och deponering.

Enligt Semi Taiwan syns ännu inga tecken på brist. Landets halvledartillverkare har lärt sig av pandemin och byggt lager som åtminstone räcker fyra till sex veckor, skriver Digitimes. 

Dessutom kommer gasen inte bara från Qatar utan köps också från Australien och USA.

Mar # puff advert TME

19 mar 2026 16:10 - Per Henricsson
