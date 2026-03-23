De två svenska biometribolagen går samman

Precise Biometrics och Fingerprint Cards styrelser har lagt fram en gemensam fusionsplan. Rent praktiskt föreslås aktieägarna i Fingerprint Cards få nio nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards.

– Fingerprint Cards har genomgått en betydande omvandling under de senaste åren och har expanderat från mobilsensorer till att bli ett företag med ett bredare utbud av biometriska system och identitetsplattformar. Sammanslagningen med Precise Biometrics är ett naturligt nästa steg på den resan, säger Christian Lagerling, styrelseordförande i Fingerprint Cards i ett pressmeddelande.

Enligt bolagen kommer fusionen att skapa ”ett starkare erbjudande, en stärkt kommersiell räckvidd, förverkliga betydande synergier och etablera en lönsam grund med den storlek som krävs för framtida organisk tillväxt och konsolidering.”

Fusionen förväntas generera besparingar på minst 45 miljoner kronor per år.

Fingerprint Cards ägare kommer totalt att inneha cirka 47 procent av aktierna och rösterna i det sammanslagna bolaget.

Efter fusionens genomförande avser det sammanslagna bolaget att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 110 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att accelerera tillväxten, utnyttja identifierade synergier och stödja den fortsatta globala expansionen.

Både styrelsen i Precise Biometrics och i Fingerprint Cards rekommenderar enhälligt aktieägarna att rösta för ett godkännande av fusionsplanen vid kommande extra bolagsstämmor.