Här hittar du alla techevent

Rädslan för att missa ett event, FOMO på branschlingo, fick innovationsledaren Kalle Magnusson på AI Sweden att skapa en hemsida som samlar allt från AI, Startup och Kapital till Impact, Creative och Resilience. Självklart är sajten vibbkodad med AI-verktyg och AI-agenter.

– Jag ville bygga en lösning för att snabbt få överblick och koll på alla kommande event och seminarier som intresserar mig – som värderar, sorterar och presenterar dem för mig på ett smidigt sätt, skriver Kalle Magnusson på sajten.

Hans ambition har varit att bygga något som ska kunna drivas helt autonomt av kod och AI-agenter.

– Alla steg från att samla in, värdera, kontrollera, publicera och kommunicera event ska ske per automagi.

– Status just nu: Nästan där! Ambitionen om en helt autonom sida känns inom räckhåll, men systemet lär sig fortfarande om värdering och urval av event – så ännu finns jag med lite i den loopen. En insikt är att logiken för att hämta och analysera events från en stor rad olika källor är mer komplex än att faktiskt sortera och presentera dem.

I skrivande stund har sajten listat 136 event de kommande 20 dagarna.

För att slippa skrolla i all oändlighet går det att sortera eventen på bland annat ämne, tid och plats.

Om du trots allt saknar ett event är det bara att skicka in det. Är något fel kan du också fixa det genom att skicka in en felrapport.

Du hittar sajten här.