En timme om EU:s fabless-inkubator

Den 8 april arrangerar EU:s designplattform Euro CDP en timme för alla fabrikslösa uppstartbolag inom halvledarområdet där programmets inkubatorprogram presenteras.

De företag som antas kommer att få tillgång till programmets designverktyg som framförallt ska underlätta accessen till EU:s fem pilotlinor. Under webinariet får deltagarna också information om nätverksmöjligheter och andra fördelar som ett deltagande ger.

Webinariet är tänkt för uppstartsbolag men också för de nationella kompetenscententren som ska fungera som inkörsport till EU:s halvledarprogram. En tredje kategori är fristående innovationsmiljöer och investerare.

Mer information och anmälan finns här (länk).