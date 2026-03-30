JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kinesiska maskiner ska tillverka Musks solceller

Kinesiska maskiner ska tillverka Musks solceller

Amerikanska Tesla gör en investering på 2,9 miljarder dollar i kinesisk teknik för tillverkning av solceller. Det berättar nyhetsbyrån Reuters. 

Tesla är känd för sina elbilar, men säljer även solpaneler. Den egna årsproduktionen är på väg att snabbt utvidgas till 100 GW.

Kina dominerar ekosystemet för solceller och kinesiska solceller drabbas hårt av Donald Trumps tullkrig. Om solcellerna istället tillverkas i Texas blir läget ett annat. Tillverkningsutrustningen i sig är helt tullbefriad just för att främja amerikansk tillverkning.

Problemet blir istället de kinesiska myndigheterna. Kommer de att tillåta export av utrustningen? Den frågan är ännu öppen

Värdet på Suzhou Maxwell – en av de tilltänkta leverantörerna – ökade med 12 procent efter Reuters nyhet. Andra tilltänkta leverantörer är Shenzhen S.C New Energy och Laplace Renewable. 

Solcellerna är bland annat för eget bruk. Musk-bolaget XAI bygger gigantiska AI-datacenter i Texas med en planerad förbrukning på 500 GW. AI-hysterin betyder att det är bråttom och sätter du upp solceller får du energi omedelbart.

Utrustningen ska levereras till Texas.

Tesla är även i färd med att expandera sin egenproduktion av batterilager. I Texas ska produktionen upp till 50 GWh/år. I Kalifornien är produktionen idag 40 GWh/år. 

14 # Comsol box 2

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Transsion stämmer Ericsson

Telekomjätten Ericsson stämde den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion i november för patentintrång i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC. Nu slår Transsion tillbaka genom att stämma Ericsson för patentintrång, skriver IP Fray.

En timme om EU:s fabless-inkubator

Den 8 april arrangerar EU:s designplattform Euro CDP en timme för alla fabrikslösa uppstartbolag inom halvledarområdet där programmets inkubatorprogram presenteras.

Redo att tillverka för Norden

Vi pratar med kontraktstillverkaren Aurightec som ställt in siktet på att hitta kunder i Norden. Specialitet: kritiska system.

EMBEDDED WORLD:
Elektroniktidningen pratar med James Prior, marknadschef på kiselsmedjan Globalfoundries dotterbolag Mips, om förutsättningarna för GF:s satsning på ”fysisk” AI – att kontrastera mot dagens bleka AI som gömmer sig i datacenter.

Utsålt på Göteborgsmässan

Efter två år i Kista återvänder Elektronikmässan till Göteborg och Åby arena den 15-16 april. 153 utställare innebär att mässan för första gången på länge är helt utsåld.

20 GHz i NI:s mjuka radio

USRP kan liknas vid en avancerad experimentlåda för allt som ryms under begreppet mjukvarustyrd radio. NI:s dotterbolag Ettus släpper nu en uppdaterad modell som klarar frekvenser upp till 20 GHz, tidigare stannade den på 7,2 GHz.

Claude kodade spel i TI:s kort

EMBEDDED WORLD:
Det går för första gången att koppla AI-agenter till TI:s utvecklingsmiljö i CC Studio i version 20.5, som lanserades i samband med mässan. Monterbesökarna kunde i realtid se Claude implementera Breakout på ett Cortex M-utvecklingskort.

EMBEDDED WORLD:
Embedder från San Francisco låter en AI-agent utveckla firmware interaktivt på kort du kopplar in. Som referens finns en gigantisk databas med dokumentation från ST, Espressif, Nordic, NXP, Infineon och några till.

EU-domstolen: EU får förbjuda Huawei

En generaladvokat vid EU-domstolen i Luxemburg har slagit fast att EU:s beslut står över medlemsländernas när det kommer till användningen av det som kallas "riskfyllda leverantörer" i 5G-näten, i praktiken Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer skriver Politico. Operatörerna får dessutom själva stå för kostnaderna när deras utrustning måste bytas ut.

Det finska kvantsprånget

IQM i Espoo försöker sig på något som låter nästintill omöjligt: att bygga en av världens mest krävande maskiner – en supraledande kvantdator som kan konkurrera med jättar som IBM och Google.

Android tar över mer av bilen

Aktivera sätesvärmaren och läs av däcktrycket direkt i bilens infotainmentskärm. Biltillverkare som använder AAOS (Android Automotive OS) som användargränssnitt får nu API:er till bilens egna funktioner.

Arms första egna chip är för AI-agenter

Första köparen, Meta, ska använda chipet, AGI, som motor i LLM-baserade agenter. AGI har 128 eller 136 Arm V3-kärnor och tillverkas av TSMC i 3 nm. 

Norsk elektronstråle utmanar ASML:s EUV-ljus

Den har betydligt kortare våglängd, drar mindre ström och är dessutom betydligt billigare. Norska Lace Lithography har tagit in 40 miljoner dollar för att utveckla tekniken som kan bryta ASML:s monopol på avancerad litiografi och dessutom göra halvledartillverkningen billigare.

Alibaba ska ha snabbaste Riscfemman igen

Kinesiska e-handelsjätten Alibaba släpper en cpu-kärna avsedd för 5 nm och hävdar att det är den snabbaste som existerar i arkitekturen Risc V. Den ingår i en allt bredare AI-portfölj av IP, hårdvara, mjukvara och tjänster från Alibaba.

Samsung erbjuder snart GaN

I juni 2023 meddelade foundryjätten Samsung att bolaget skulle ta fram en galliumnitridprocess för krafthalvledare. Bland annat The Elec skriver att lanseringen kan ske före sommaren.

USA förbjuder utländska routrar

Routrar tillverkade utanför USA får inte längre säljas till konsument i USA utan beviljat undantag. Motiveringen är nationell säkerhet.

Minimal sensor för kraft och temperatur

EMBEDDED WORLD:
De mikrometerstora sensorerna kan ge robothanden känsel, upptäcka vilken av kärnorna i AI-chipet som är för varm eller ersätta knapparna på mobilen. Den additiva tillverkningstekniken är utvecklad av tyska Digid och på väg att kommersialiseras.

Musks Terafab i Texas

Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år. 

En AI har designat en Riscfemma

Silicon Valley-startuppen Verkor matade in ett kravdokument på 219 ord i en AI-agent, och efter 12 timmar ploppade det ut en komplett Risc V-cpu i en GDSII-fil redo att skickas till chipfabriken. Processorn ska ha en prestanda som en Intelprocessor från 2011.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)