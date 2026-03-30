Kinesiska maskiner ska tillverka Musks solceller

Amerikanska Tesla gör en investering på 2,9 miljarder dollar i kinesisk teknik för tillverkning av solceller. Det berättar nyhetsbyrån Reuters.

Tesla är känd för sina elbilar, men säljer även solpaneler. Den egna årsproduktionen är på väg att snabbt utvidgas till 100 GW.

Kina dominerar ekosystemet för solceller och kinesiska solceller drabbas hårt av Donald Trumps tullkrig. Om solcellerna istället tillverkas i Texas blir läget ett annat. Tillverkningsutrustningen i sig är helt tullbefriad just för att främja amerikansk tillverkning.

Problemet blir istället de kinesiska myndigheterna. Kommer de att tillåta export av utrustningen? Den frågan är ännu öppen.

Värdet på Suzhou Maxwell – en av de tilltänkta leverantörerna – ökade med 12 procent efter Reuters nyhet. Andra tilltänkta leverantörer är Shenzhen S.C New Energy och Laplace Renewable.

Solcellerna är bland annat för eget bruk. Musk-bolaget XAI bygger gigantiska AI-datacenter i Texas med en planerad förbrukning på 500 GW. AI-hysterin betyder att det är bråttom och sätter du upp solceller får du energi omedelbart.

Utrustningen ska levereras till Texas.

Tesla är även i färd med att expandera sin egenproduktion av batterilager. I Texas ska produktionen upp till 50 GWh/år. I Kalifornien är produktionen idag 40 GWh/år.